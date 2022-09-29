https://sputniknews.com.tr/20220929/galatasarayi-fifaya-sikayet-eden-feghouliden-aciklama-hakkim-olan-icin-talepte-bulundum-1061767318.html

Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden Feghouli'den açıklama: Hakkım olan için talepte bulundum

Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden Feghouli'den açıklama: Hakkım olan için talepte bulundum

Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden Feghouli sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T17:31+0300

2022-09-29T17:31+0300

2022-09-29T17:34+0300

galatasaray

sofiane feghouli

spor

fifa

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Sofiane Feghouli, alacakları için Sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet etmesiyle ilgili kendisine gelen tepkiler sonrası Twitter’dan paylaşım yaptı.Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan 32 yaşındaki futbolcu, “Ailem, kulübü içtenlikle seviyorum ve taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim. Birlikte iki kupa kazandık, saygı devam etmeli” ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Cezayirli futbolcu Feghouli'nin birikmiş alacağı, maç başı prim, bonusları ve ev kirasını içeren kalemlerle ilgili Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıkmıştı.Bu haberin çıkması sonrası A Spor'a konuşan Feghouli, haberi doğrulamıştı:

https://sputniknews.com.tr/20220926/feghouli-galatasarayi-fifaya-sikayet-etti-1061623640.html

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galatasaray, sofiane feghouli, fifa