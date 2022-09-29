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Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden Feghouli'den açıklama: Hakkım olan için talepte bulundum
Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden Feghouli'den açıklama: Hakkım olan için talepte bulundum
Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden Feghouli sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T17:31+0300
2022-09-29T17:34+0300
galatasaray
sofiane feghouli
spor
fifa
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Sofiane Feghouli, alacakları için Sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet etmesiyle ilgili kendisine gelen tepkiler sonrası Twitter’dan paylaşım yaptı.Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan 32 yaşındaki futbolcu, “Ailem, kulübü içtenlikle seviyorum ve taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim. Birlikte iki kupa kazandık, saygı devam etmeli” ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Cezayirli futbolcu Feghouli'nin birikmiş alacağı, maç başı prim, bonusları ve ev kirasını içeren kalemlerle ilgili Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıkmıştı.Bu haberin çıkması sonrası A Spor'a konuşan Feghouli, haberi doğrulamıştı:
https://sputniknews.com.tr/20220926/feghouli-galatasarayi-fifaya-sikayet-etti-1061623640.html
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galatasaray, sofiane feghouli, fifa
galatasaray, sofiane feghouli, fifa

Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden Feghouli'den açıklama: Hakkım olan için talepte bulundum

17:31 29.09.2022 (güncellendi: 17:34 29.09.2022)
© DHAFeghouli
Feghouli - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© DHA
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Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden Feghouli sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim. Birlikte iki kupa kazandık, saygı devam etmeli” dedi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Sofiane Feghouli, alacakları için Sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet etmesiyle ilgili kendisine gelen tepkiler sonrası Twitter’dan paylaşım yaptı.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan 32 yaşındaki futbolcu, “Ailem, kulübü içtenlikle seviyorum ve taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim. Birlikte iki kupa kazandık, saygı devam etmeli” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Cezayirli futbolcu Feghouli'nin birikmiş alacağı, maç başı prim, bonusları ve ev kirasını içeren kalemlerle ilgili Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıkmıştı.
Bu haberin çıkması sonrası A Spor'a konuşan Feghouli, haberi doğrulamıştı:
“Galatasaray'daki alacağımı tahsil etmek için çok uğraştım, bizzat Dursun Özbek ile çözüm bulmaya çalıştık fakat bu imkansızdı. Bu transfer döneminde ekonomik sıkıntıların olmadığını gördüm. Avukatıma, Galatasaray'ın borcu neyse almasını söyledim.”
Sofiane Feghouli - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
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Feghouli, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
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