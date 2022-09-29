https://sputniknews.com.tr/20220929/fransada-artan-enflasyon-ve-enerji-faturalarina-karsi-duzenlenen-greve-polis-mudahale-etti-1061767698.html

Fransa'da artan enflasyon ve enerji faturalarına karşı düzenlenen greve polis müdahale etti

Fransa'da artan enflasyon ve enerji faturalarına karşı düzenlenen greve polis müdahale etti

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu, fiyatların artışına tepki ve maaşlara zam talebiyle düzenlenen eylemde, polisle göstericiler arasında çatışma... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T18:17+0300

2022-09-29T18:17+0300

2022-09-29T18:25+0300

avrupa'da enerji krizi

fransa

paris

eylem

grev

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Fransa’da, ülkenin en önemli iş sendikalardan Genel İş Konfederasyonu’nun (CGT) grev çağrısıyla ülkenin birçok kentinde sokağa çıkan binlerce kişi, artan enerji fiyatları ve enflasyonun yıkıcı etkisine karşı maaşlarında artış talep etti. Fransa’nın başkenti Paris’te greve katılanlara polis müdahale etti. Emmanuel Macron'un nisan ayında yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana ülkenin tamamında düzenlenen ilk büyük grev nedeniyle okullar ve ulaşım hizmetleri durma noktasına geldi.

fransa

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fransa, paris, eylem, grev