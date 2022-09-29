Fransa'da artan enflasyon ve enerji faturalarına karşı düzenlenen greve polis müdahale etti
18:17 29.09.2022 (güncellendi: 18:25 29.09.2022)
© CGTFransa'da grev
© CGT
Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu, fiyatların artışına tepki ve maaşlara zam talebiyle düzenlenen eylemde, polisle göstericiler arasında çatışma yaşandı.
Fransa’da, ülkenin en önemli iş sendikalardan Genel İş Konfederasyonu’nun (CGT) grev çağrısıyla ülkenin birçok kentinde sokağa çıkan binlerce kişi, artan enerji fiyatları ve enflasyonun yıkıcı etkisine karşı maaşlarında artış talep etti.
Fransa’nın başkenti Paris’te greve katılanlara polis müdahale etti.
Emmanuel Macron'un nisan ayında yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana ülkenin tamamında düzenlenen ilk büyük grev nedeniyle okullar ve ulaşım hizmetleri durma noktasına geldi.
Fransa’nın başkenti Paris’te greve katılanlara polis müdahale etti.
Emmanuel Macron'un nisan ayında yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana ülkenin tamamında düzenlenen ilk büyük grev nedeniyle okullar ve ulaşım hizmetleri durma noktasına geldi.
Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu ve fiyatların artışı nedeniyle düzenlenen eylemde, polisle göstericiler arasında çatışma yaşandı— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 29, 2022
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