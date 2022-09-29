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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220929/fransada-artan-enflasyon-ve-enerji-faturalarina-karsi-duzenlenen-greve-polis-mudahale-etti-1061767698.html
Fransa'da artan enflasyon ve enerji faturalarına karşı düzenlenen greve polis müdahale etti
Fransa'da artan enflasyon ve enerji faturalarına karşı düzenlenen greve polis müdahale etti
Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu, fiyatların artışına tepki ve maaşlara zam talebiyle düzenlenen eylemde, polisle göstericiler arasında çatışma... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T18:17+0300
2022-09-29T18:25+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
paris
eylem
grev
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Fransa’da, ülkenin en önemli iş sendikalardan Genel İş Konfederasyonu’nun (CGT) grev çağrısıyla ülkenin birçok kentinde sokağa çıkan binlerce kişi, artan enerji fiyatları ve enflasyonun yıkıcı etkisine karşı maaşlarında artış talep etti. Fransa’nın başkenti Paris’te greve katılanlara polis müdahale etti. Emmanuel Macron'un nisan ayında yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana ülkenin tamamında düzenlenen ilk büyük grev nedeniyle okullar ve ulaşım hizmetleri durma noktasına geldi.
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fransa, paris, eylem, grev
fransa, paris, eylem, grev

Fransa'da artan enflasyon ve enerji faturalarına karşı düzenlenen greve polis müdahale etti

18:17 29.09.2022 (güncellendi: 18:25 29.09.2022)
© CGTFransa'da grev
Fransa'da grev - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© CGT
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Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu, fiyatların artışına tepki ve maaşlara zam talebiyle düzenlenen eylemde, polisle göstericiler arasında çatışma yaşandı.
Fransa’da, ülkenin en önemli iş sendikalardan Genel İş Konfederasyonu’nun (CGT) grev çağrısıyla ülkenin birçok kentinde sokağa çıkan binlerce kişi, artan enerji fiyatları ve enflasyonun yıkıcı etkisine karşı maaşlarında artış talep etti.

Fransa’nın başkenti Paris’te greve katılanlara polis müdahale etti.

Emmanuel Macron'un nisan ayında yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana ülkenin tamamında düzenlenen ilk büyük grev nedeniyle okullar ve ulaşım hizmetleri durma noktasına geldi.
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