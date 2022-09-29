Türkiye
SON DAKİKA | Kremlin: Donbass, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanması anlaşmaları yarın imzalanacak
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220929/erdogan-15-temmuz-gecesi-esnaf-kardeslerim-darbeci-hainlere-goguslerini-siper-ettiler-1061754568.html
Erdoğan: Benim en büyük düşmanım faizdir
Erdoğan: Benim en büyük düşmanım faizdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T12:59+0300
2022-09-29T13:08+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
tesk
esnaf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1061755652_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_656a552949fe100e63ea0645f0b7ff42.jpg
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1061755652_38:0:1186:861_1920x0_80_0_0_9761e5342746a53377642e8f26598d20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, tesk, esnaf
recep tayyip erdoğan, tesk, esnaf

Erdoğan: Benim en büyük düşmanım faizdir

12:59 29.09.2022 (güncellendi: 13:08 29.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:
15 Temmuz gecesi esnaf kardeşlerim darbeci hainlere göğüslerini siper ettiler.
Hiçbir vatandaşımıza 'Nerede bu devlet?' dedirtmedik.
Esnafın üzerindeki gelir vergisi yükünü kaldırdık.
Hükümetimizin esnaf ve sanatkarlar sunduğu destekler salgın dönemi ile kısıtlı olmadı. Sizin meselelerinizi kendi meselemiz yaptık.
Benim en büyük düşmanım faizdir. Faizi 12'ye kadar düşürdük. yeter mi? Yetmez daha da inmesi lazım
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала