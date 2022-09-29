https://sputniknews.com.tr/20220929/erdogan-15-temmuz-gecesi-esnaf-kardeslerim-darbeci-hainlere-goguslerini-siper-ettiler-1061754568.html
Erdoğan: Benim en büyük düşmanım faizdir
Erdoğan: Benim en büyük düşmanım faizdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T12:59+0300
2022-09-29T12:59+0300
2022-09-29T13:08+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
tesk
esnaf
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:
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recep tayyip erdoğan, tesk, esnaf
recep tayyip erdoğan, tesk, esnaf
Erdoğan: Benim en büyük düşmanım faizdir
12:59 29.09.2022 (güncellendi: 13:08 29.09.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:
15 Temmuz gecesi esnaf kardeşlerim darbeci hainlere göğüslerini siper ettiler.
Hiçbir vatandaşımıza 'Nerede bu devlet?' dedirtmedik.
Esnafın üzerindeki gelir vergisi yükünü kaldırdık.
Hükümetimizin esnaf ve sanatkarlar sunduğu destekler salgın dönemi ile kısıtlı olmadı. Sizin meselelerinizi kendi meselemiz yaptık.
Benim en büyük düşmanım faizdir. Faizi 12'ye kadar düşürdük. yeter mi? Yetmez daha da inmesi lazım