Erdoğan: Benim en büyük düşmanım faizdir

15 Temmuz gecesi esnaf kardeşlerim darbeci hainlere göğüslerini siper ettiler. 15 Temmuz gecesi esnaf kardeşlerim darbeci hainlere göğüslerini siper ettiler.

Hiçbir vatandaşımıza 'Nerede bu devlet?' dedirtmedik. Hiçbir vatandaşımıza 'Nerede bu devlet?' dedirtmedik.

Esnafın üzerindeki gelir vergisi yükünü kaldırdık. Esnafın üzerindeki gelir vergisi yükünü kaldırdık.

Hükümetimizin esnaf ve sanatkarlar sunduğu destekler salgın dönemi ile kısıtlı olmadı. Sizin meselelerinizi kendi meselemiz yaptık. Hükümetimizin esnaf ve sanatkarlar sunduğu destekler salgın dönemi ile kısıtlı olmadı. Sizin meselelerinizi kendi meselemiz yaptık.