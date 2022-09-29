https://sputniknews.com.tr/20220929/ekonomik-guven-endeksi-eylulde-degismedi-1061748844.html
Ekonomik güven endeksi eylülde değişmedi
Ekonomik güven endeksi eylülde değişmedi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Ağustos ayında 94.3 değerini alan ekonomik güven endeksi, eylül ayında da 94,3... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T10:09+0300
2022-09-29T10:09+0300
2022-09-29T10:10+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ekonomik güven endeksi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055998172_0:52:999:614_1920x0_80_0_0_3f66b0a00b2a2c1d8d843b63279b680d.jpg
Ekonomik güven endeksi Eylül'de değişmeyerek 94,3 değerinde kaldı.Bir önceki aya göre Eylül ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 72,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 118,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,7 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 88,1 değerini aldı.Reel kesim güven endeksi yüzde 1,2 oranında azalarak 100,2 oldu.Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055998172_57:0:942:664_1920x0_80_0_0_9b3f0cecee71e0681146f86dcf4da186.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomik güven endeksi
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomik güven endeksi
Ekonomik güven endeksi eylülde değişmedi
10:09 29.09.2022 (güncellendi: 10:10 29.09.2022) Abone ol
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Ağustos ayında 94.3 değerini alan ekonomik güven endeksi, eylül ayında da 94,3 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi Eylül'de değişmeyerek 94,3 değerinde kaldı.
Bir önceki aya göre Eylül ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 72,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 118,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,7 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 88,1 değerini aldı.
Reel kesim güven endeksi yüzde 1,2 oranında azalarak 100,2 oldu.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.