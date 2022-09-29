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Eczanede kadına saldıran kişi tutuklandı: 'Bana yol vermesi hoşuma gitmedi'
Eczanede kadına saldıran kişi tutuklandı: 'Bana yol vermesi hoşuma gitmedi'
Gaziosmanpaşa'da, eczaneden ilaç alan, hiç tanımadığı B.S. adlı kadına yumrukla saldıran şüpheli, polis tarafından yakalandı. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T08:32+0300
2022-09-29T08:32+0300
türkiye
eczane
darp
tutuklama
gaziosmanpaşa
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Gaziosmanpaşa'da, eczaneden ilaç alan, hiç tanımadığı B.S. adlı kadına yumrukla saldıran şüpheli, polis tarafından yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırının şüphelisi Mustafa Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli, kendisine yol verdiği için sinirlenip, saldırdığını itiraf etti.Olay, 21 Eylül günü, Yeni Mahalle'de bulunan bir eczanede öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, ilaç almak için eczaneye gelen B.S. adlı kadın, arkasından içeri giren kimliği belirsiz kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Kadını hiç tanımağı iddia edilen şüpheli, koşarak eczaneden dışarı çıktı.Saldırı anları eczanenin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansırken, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıya ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin Mustafa Ç. olduğu belirlendi. Kimlik ve adresinin belirlenmesinin ardından Mustafa Ç. yakalanarak gözaltına alındı.Emniyette ifadesi alınan Mustafa Ç.'nin, "Yolda önümde yürüyordu. Bana yol verdi. Bu davranışı hoşuma gitmedi. Arkasından eczaneye girip, onu ittim" dediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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eczane, darp, tutuklama, gaziosmanpaşa
eczane, darp, tutuklama, gaziosmanpaşa

Eczanede kadına saldıran kişi tutuklandı: 'Bana yol vermesi hoşuma gitmedi'

08:32 29.09.2022
© DHAEczanede kadına saldıran kişi yakalandı: Bana yol vermesi hoşuma gitmedi
Eczanede kadına saldıran kişi yakalandı: Bana yol vermesi hoşuma gitmedi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© DHA
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Gaziosmanpaşa'da, eczaneden ilaç alan, hiç tanımadığı B.S. adlı kadına yumrukla saldıran şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Gaziosmanpaşa'da, eczaneden ilaç alan, hiç tanımadığı B.S. adlı kadına yumrukla saldıran şüpheli, polis tarafından yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırının şüphelisi Mustafa Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli, kendisine yol verdiği için sinirlenip, saldırdığını itiraf etti.
Olay, 21 Eylül günü, Yeni Mahalle'de bulunan bir eczanede öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, ilaç almak için eczaneye gelen B.S. adlı kadın, arkasından içeri giren kimliği belirsiz kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Kadını hiç tanımağı iddia edilen şüpheli, koşarak eczaneden dışarı çıktı.
Saldırı anları eczanenin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansırken, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıya ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin Mustafa Ç. olduğu belirlendi. Kimlik ve adresinin belirlenmesinin ardından Mustafa Ç. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyette ifadesi alınan Mustafa Ç.'nin, "Yolda önümde yürüyordu. Bana yol verdi. Bu davranışı hoşuma gitmedi. Arkasından eczaneye girip, onu ittim" dediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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