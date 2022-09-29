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Dünya Bankası Başkanı Malpass'tan Avrupa için resesyon uyarısı
Dünya Bankası Başkanı Malpass'tan Avrupa için resesyon uyarısı
Dünya Bankası Başkanı Malpass, euro'daki zayıflama ve yüksek enflasyonun Avrupa'da resesyon olasılığını artırdığını ifade etti. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T04:59+0300
2022-09-29T04:59+0300
ekonomi
dünya bankası
david malpass
açıklama
avrupa
euro
euro bölgesi
ab
resesyon
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Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Stanford Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyanın üst üste gelen krizlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.Gelişmekte olan dünya için en acil tehlikenin küresel büyümedeki keskin yavaşlamanın küresel resesyona dönüşmesi olduğunu belirten Malpass, birçok gelişmekte olan ülkenin salgın öncesi dönemdeki kişi başına düşen milli gelir seviyelerine ulaşamadığını kaydetti.Malpass, ABD ekonomisinin bu yılın ilk iki çeyreğinde daralma yaşadığını anımsatarak, Çin'in ekonomik büyümesinin de Kovid-19 salgınına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle keskin bir şekilde yavaşladığını aktardı.Avrupa'nın ise Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle enerji fiyatlarındaki ani artışla karşı karşıya kaldığına işaret eden Malpass, "Euro'nun zayıflığı ve yüksek enflasyon, Avrupa'da resesyon olasılığını artırdı ve Euro bölgesinin uzun vadeli büyüme görünümünü daha da kısıtladı" dedi.Malpass, gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ekonomilerdeki enflasyon, yavaşlayan büyüme, düşük verimlilik, küresel enerji kaynaklarının tükenmesi ve yüksek faiz oranları gibi eğilimlerin 2023'ten sonra da devam etmesi riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.Dünya Bankası Başkanı Malpass, küresel enerji üretiminde Rusya'ya bağımlılığın azalmasının yıllar alabileceğini, bunun da stagflasyon riskini veya düşük büyüme ve yüksek enflasyon dönemini uzatabileceğini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220629/dunya-bankasi-kovid-19-salgini-dijital-odemelerin-kullanimini-artirdi-1058110898.html
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dünya bankası, david malpass, açıklama, avrupa, euro, euro bölgesi, ab, resesyon
dünya bankası, david malpass, açıklama, avrupa, euro, euro bölgesi, ab, resesyon

Dünya Bankası Başkanı Malpass'tan Avrupa için resesyon uyarısı

04:59 29.09.2022
© AADünya Bankası Başkanı David Malpass
Dünya Bankası Başkanı David Malpass - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AA
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Dünya Bankası Başkanı Malpass, euro'daki zayıflama ve yüksek enflasyonun Avrupa'da resesyon olasılığını artırdığını ifade etti.
Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Stanford Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyanın üst üste gelen krizlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Gelişmekte olan dünya için en acil tehlikenin küresel büyümedeki keskin yavaşlamanın küresel resesyona dönüşmesi olduğunu belirten Malpass, birçok gelişmekte olan ülkenin salgın öncesi dönemdeki kişi başına düşen milli gelir seviyelerine ulaşamadığını kaydetti.
Malpass, ABD ekonomisinin bu yılın ilk iki çeyreğinde daralma yaşadığını anımsatarak, Çin'in ekonomik büyümesinin de Kovid-19 salgınına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle keskin bir şekilde yavaşladığını aktardı.
Avrupa'nın ise Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle enerji fiyatlarındaki ani artışla karşı karşıya kaldığına işaret eden Malpass, "Euro'nun zayıflığı ve yüksek enflasyon, Avrupa'da resesyon olasılığını artırdı ve Euro bölgesinin uzun vadeli büyüme görünümünü daha da kısıtladı" dedi.
Malpass, gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ekonomilerdeki enflasyon, yavaşlayan büyüme, düşük verimlilik, küresel enerji kaynaklarının tükenmesi ve yüksek faiz oranları gibi eğilimlerin 2023'ten sonra da devam etmesi riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.
Dünya Bankası Başkanı Malpass, küresel enerji üretiminde Rusya'ya bağımlılığın azalmasının yıllar alabileceğini, bunun da stagflasyon riskini veya düşük büyüme ve yüksek enflasyon dönemini uzatabileceğini dile getirdi.
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