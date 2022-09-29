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https://sputniknews.com.tr/20220929/dolardan-yeni-zirve-1061748944.html
Dolardan yeni zirve
Dolardan yeni zirve
Dolar/TL yeni güne 18.54 ile başlamasının ardından 18.5460 ile yeni zirveyi gördü. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
dolar
euro
altın
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Dolar, tarihi zirve seviyelerinde hareket ediyor.Dolar/TL yeni güne 18.54 ile başlamasının ardından 18,5460 ile yeni zirveyi gördü. Euro/TL 17.91 düzeyinde işlem görüyor.TL yılbaşından beri yaklaşık yüzde 29, son bir yılda ise yüzde 54.8 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatları, doların ABD'de faiz artırımlarının devam edeceği yönünde beklentiler ve bozulan küresel ekonomik görünümden destek alarak yükselmesiyle geriledi.Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yaklaşık yüzde 2 yükselerek marttan bu yana en büyük günlük kazanımı kaydetmesinin ardından bugün yüzde 0,5 düşüşle 1644 dolara geriledi.İç piyasada gram altın 980 lira, çeyrek altın 1636 lira, cumhuriyet altını 6 bin 732 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220928/dolar-yukseliyor-euro-dusuyor-1061699376.html
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Dolardan yeni zirve

10:11 29.09.2022 (güncellendi: 10:14 29.09.2022)
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
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Dolar/TL yeni güne 18.54 ile başlamasının ardından 18.5460 ile yeni zirveyi gördü.
Dolar, tarihi zirve seviyelerinde hareket ediyor.

Dolar/TL yeni güne 18.54 ile başlamasının ardından 18,5460 ile yeni zirveyi gördü. Euro/TL 17.91 düzeyinde işlem görüyor.
TL yılbaşından beri yaklaşık yüzde 29, son bir yılda ise yüzde 54.8 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları, doların ABD'de faiz artırımlarının devam edeceği yönünde beklentiler ve bozulan küresel ekonomik görünümden destek alarak yükselmesiyle geriledi.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yaklaşık yüzde 2 yükselerek marttan bu yana en büyük günlük kazanımı kaydetmesinin ardından bugün yüzde 0,5 düşüşle 1644 dolara geriledi.

İç piyasada gram altın 980 lira, çeyrek altın 1636 lira, cumhuriyet altını 6 bin 732 liradan satılıyor.
Euro - banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
EKONOMİ
Dolar yükseliyor, euro düşüyor
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