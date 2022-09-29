https://sputniknews.com.tr/20220929/disisleri-bakan-yardimcisi-kiran-turkiye-artik-bugun-kuresel-bir-guc-olarak-resmediliyor-1061741671.html

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye artık bugün küresel bir güç olarak resmediliyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye artık bugün küresel bir güç olarak resmediliyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye artık bugün küresel bir güç olarak resmediliyor. Bunu da biz söylemiyoruz, son dönemde pek çok ülkenin... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T00:22+0300

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türkiye

dışişleri bakanı

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret eden Kıran, partisinin il başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi.Daha sonra Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanlığı'nca Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Salonu'nda düzenlenen "Merkez Ülke Türkiye" temalı "Kamu Diplomasisi ve Türk Dış Politikası" konferansına katılan Kıran, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile bir söyleşi gerçekleştirdi.Kıran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla Suriye'den gelen tehditleri sınır ötesine taşıdığını söyledi.'Doğu Akdeniz'e hakim olan, dünyaya da hakim olur' demek yanlış olmaz'Türkiye'nin sadece Suriye'de değil Irak, Libya ve Doğu Akdeniz'de de adımlar attığını belirten Kıran, şöyle konuştu:'Türkiye artık dünyanın merkezinde'"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya başlamasının hemen ardından savaşın durdurulması için en samimi gayreti gösteren ülkenin Türkiye, en güçlü liderliği gösteren liderin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu" vurgulayan Kıran, şunları kaydetti:Kıran, Türkiye'nin sahada ve masada hem oyun kurmaya hem kendisine ve insanlığa karşı kurulan oyunları bozmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.Programa, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe belediye başkanları ve gençler de katıldı.

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dışişleri bakanı