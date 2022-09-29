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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T20:21+0300
2022-09-29T20:25+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
rusya
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vladimir putin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna esir değişiminin başarıyla sonuçlanmasından ve Birleşmiş Milletlerin de katkısıyla geliştirdikleri İstanbul Mutabakatı’nın işlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.Kasım ayında süresi dolacak olan mekanizmanın uzatılmasının müşterek menfaat olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda da çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha olumlu gelişmelerin önünün açılabilmesi için gerilimi düşürmeye yönelik adımlara ihtiyaç olduğunu, Rusya’dan da Ukrayna’daki bazı bölgelerin Rusya’ya katılımı meselesi başta olmak üzere, bu süreci kolaylaştıracak adımlar atmasının beklendiğini söyledi.Rusya Devlet Başkanı Putin’den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti.
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recep tayyip erdoğan, rusya, türkiye, vladimir putin
recep tayyip erdoğan, rusya, türkiye, vladimir putin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

20:21 29.09.2022 (güncellendi: 20:25 29.09.2022)
© Fotoğraf : Türkiye CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin ile birlikte
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin ile birlikte - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© Fotoğraf : Türkiye Cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna esir değişiminin başarıyla sonuçlanmasından ve Birleşmiş Milletlerin de katkısıyla geliştirdikleri İstanbul Mutabakatı’nın işlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Kasım ayında süresi dolacak olan mekanizmanın uzatılmasının müşterek menfaat olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda da çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha olumlu gelişmelerin önünün açılabilmesi için gerilimi düşürmeye yönelik adımlara ihtiyaç olduğunu, Rusya’dan da Ukrayna’daki bazı bölgelerin Rusya’ya katılımı meselesi başta olmak üzere, bu süreci kolaylaştıracak adımlar atmasının beklendiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin’den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti.
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