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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göçebe kültürünün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göçebe kültürünün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "İnsanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T20:39+0300
2022-09-29T20:43+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
göçebe
göçebe kültürü
3. dünya göçebe oyunları
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, İznik'teki 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, Göçebe Oyunları'nın ilkinin 2014'te Kırgızistan'da düzenlendiğini, 2016 ve 2018'de de oyunların Kırgızistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini söyledi.Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde bu oyunların geleneksel spor organizasyonları olarak kabul edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Bugün de her iki yılda bir düzenlenen Göçebe Oyunları'nın dördüncüsünde İznik'te sporcularımız ve misafirlerimizle birlikteyiz. Esasen İznik'teki bu organizasyon 2020 yılında gerçekleştirilecekti, tüm dünyayla beraber ülkelerimizi de etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle ertelemek mecburiyetinde kaldık. Hamdolsun bugün dördüncü Göçebe Oyunları'nı, her köşesi buram buram tarih, kültür ve tabiat kokan İznik'te başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.Göçebe kültürünün insanlık tarihi kadar eski olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:İnsanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün yitip gitmesine rıza gösteremeyeceklerini dile getiren Erdoğan, "Bunun için gerek açılışını yaptığımız oyunlarla gerekse benzer diğer faaliyetlerle göçebe kültürünün farklı yönleriyle yaşatılmasında büyük fayda görüyoruz. Nitekim ülkemizde istiklalimizin ve istikbalimizin güvencesi olarak Toros Dağları'nda dumanı tüten Yörük çadırını ifade ediyoruz. Göçebe Oyunları'nı dünya çapına yayan bu organizasyonu da insanlığın kadim mirasını gelecek kuşaklara bırakma misyonuyla önemli görüyorum" diye konuştu.
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recep tayyip erdoğan, göçebe, göçebe kültürü, 3. dünya göçebe oyunları
recep tayyip erdoğan, göçebe, göçebe kültürü, 3. dünya göçebe oyunları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göçebe kültürünün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz

20:39 29.09.2022 (güncellendi: 20:43 29.09.2022)
© İHA-AW724443Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© İHA-AW724443
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "İnsanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz" diyerek, "Bu oyunlarla yok olmaya yüz tutan kültürel bir zenginliği yaşatmak istiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, İznik'teki 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, Göçebe Oyunları'nın ilkinin 2014'te Kırgızistan'da düzenlendiğini, 2016 ve 2018'de de oyunların Kırgızistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini söyledi.
Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde bu oyunların geleneksel spor organizasyonları olarak kabul edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Bugün de her iki yılda bir düzenlenen Göçebe Oyunları'nın dördüncüsünde İznik'te sporcularımız ve misafirlerimizle birlikteyiz. Esasen İznik'teki bu organizasyon 2020 yılında gerçekleştirilecekti, tüm dünyayla beraber ülkelerimizi de etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle ertelemek mecburiyetinde kaldık. Hamdolsun bugün dördüncü Göçebe Oyunları'nı, her köşesi buram buram tarih, kültür ve tabiat kokan İznik'te başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
Göçebe kültürünün insanlık tarihi kadar eski olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:
"İnsan toplulukları binlerce yıl boyunca çeşitli sebeplerle bulundukları yerlerden ayrılarak başka coğrafyalarda kendilerine yeni hayat alanları aramışlardır. Aynı şekilde belirli bir coğrafyada sürekli veya mevsime göre yer değiştirerek hayatlarını sürdüren topluluklar da vardır. Bu uzun yolculuklar sırasında karşılaşan insan toplulukları birbirlerini etkilemişlerdir. Her ne kadar medya ve iletişim araçları dünyayı küçük bir köy haline getirmiş olsa da bugün halen kültürün ve insani ilişkilerin en etkili taşıyıcısı göçlerdir. Dünyanın her yerinde şehirleşmenin artması, iş imkanlarının çeşitlenmesi, güvenlik ve gıda ihtiyaçlarının merkezi devletler eliyle sağlanması hiç şüphesiz göçebeliği epeyce sınırlandırmıştır."
İnsanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün yitip gitmesine rıza gösteremeyeceklerini dile getiren Erdoğan, "Bunun için gerek açılışını yaptığımız oyunlarla gerekse benzer diğer faaliyetlerle göçebe kültürünün farklı yönleriyle yaşatılmasında büyük fayda görüyoruz. Nitekim ülkemizde istiklalimizin ve istikbalimizin güvencesi olarak Toros Dağları'nda dumanı tüten Yörük çadırını ifade ediyoruz. Göçebe Oyunları'nı dünya çapına yayan bu organizasyonu da insanlığın kadim mirasını gelecek kuşaklara bırakma misyonuyla önemli görüyorum" diye konuştu.
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