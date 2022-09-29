https://sputniknews.com.tr/20220929/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1061772382.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göçebe kültürünün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göçebe kültürünün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "İnsanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T20:39+0300

2022-09-29T20:39+0300

2022-09-29T20:43+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

göçebe

göçebe kültürü

3. dünya göçebe oyunları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1061774724_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_0edb499f9159b4d0bd022d2cfb18182b.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, İznik'teki 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, Göçebe Oyunları'nın ilkinin 2014'te Kırgızistan'da düzenlendiğini, 2016 ve 2018'de de oyunların Kırgızistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini söyledi.Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde bu oyunların geleneksel spor organizasyonları olarak kabul edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Bugün de her iki yılda bir düzenlenen Göçebe Oyunları'nın dördüncüsünde İznik'te sporcularımız ve misafirlerimizle birlikteyiz. Esasen İznik'teki bu organizasyon 2020 yılında gerçekleştirilecekti, tüm dünyayla beraber ülkelerimizi de etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle ertelemek mecburiyetinde kaldık. Hamdolsun bugün dördüncü Göçebe Oyunları'nı, her köşesi buram buram tarih, kültür ve tabiat kokan İznik'te başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.Göçebe kültürünün insanlık tarihi kadar eski olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:İnsanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün yitip gitmesine rıza gösteremeyeceklerini dile getiren Erdoğan, "Bunun için gerek açılışını yaptığımız oyunlarla gerekse benzer diğer faaliyetlerle göçebe kültürünün farklı yönleriyle yaşatılmasında büyük fayda görüyoruz. Nitekim ülkemizde istiklalimizin ve istikbalimizin güvencesi olarak Toros Dağları'nda dumanı tüten Yörük çadırını ifade ediyoruz. Göçebe Oyunları'nı dünya çapına yayan bu organizasyonu da insanlığın kadim mirasını gelecek kuşaklara bırakma misyonuyla önemli görüyorum" diye konuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, göçebe, göçebe kültürü, 3. dünya göçebe oyunları