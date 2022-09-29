https://sputniknews.com.tr/20220929/blaundos-antik-kentinde-3-bin-900-yillik-silindir-muhur-bulundu-1061751994.html

Blaundos Antik Kenti’nde 3 bin 900 yıllık silindir mühür bulundu

Blaundos Antik Kenti’nde 3 bin 900 yıllık silindir mühür bulundu

Uşak’taki Blaundos Antik Kenti’nde, 39 asırlık olduğu düşünülen silindir mühür bulundu. 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T12:15+0300

2022-09-29T12:15+0300

2022-09-29T12:15+0300

türkiye

uşak

antik kent

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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre antik kentte gün ışığına çıkarılan mühür, Asur Ticaret Kolonileri Çağı’na (milattan önce 18-17. yüzyıl) ait.Kazıların devam ettiği bildirilen paylaşımda bulunduğu belirtilen mühür, tarihin akışını değiştirecek nitelikte. Milattan önce 18-17 yüzyıllarda var olan Asur Ticaret Kolonileri'ne ait olduğu var sayılan silindir mühür, geçmişi 2334 yıllık olan Blaundus kentinin tarihini çok çok ötelere çekebilecek görünüyor. Blaundos, Makedon Krallığı döneminde kurulan antik şehir. Günümüzde Uşak ilinin yaklaşık 40 km güneyinde Sülümenli köyü sınırı içerisinde yer alıyor.BLAUNDUS KENTİNİ 2334 YIL ÖNCE MAKEDONYALILAR KURMUŞTUM.Ö. 334'te Makedonyalılar tarafından kurulan antik kent Lidya bölgesinde Frigya sınırına yakın bir bölgededir. Bergama Krallığı döneminde askeri bir şehir olan yerleşim, Roma ve Bizans dönemlerinde de stratejik önemdeki konumunu korumuştur. Kentin adının Blaundos olduğu, 1845 yılında W.J. Hamilton tarafından Ulubey' den gelen yazıtı bulması ve yazıtta "Blaundeon Makedonan (Makedonyalı Blaunduslar)" yazmasıyla anlaşılmıştır.Büyük İskender' in ölümünden sonra krallığın generalleri arasında bölünmesiyle bölge I. Antigonos Monophtalmos' un yönetimine geçti. Bergama Krallığı' nın sınır şehri olan Blaundos, MÖ 189 yılında Roma İmparatorluğu' nun denetimine girdi. Bu dönemde de önemini koruyan kent, MS 5. yüzyılda Sebaste piskoposluk merkezine bağlandı. Şehrin sembolü çifte attır. Yerleşimle ilgili son kayıtlar 12. yüzyıldan kalmadır.

türkiye

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uşak, antik kent