https://sputniknews.com.tr/20220929/berber-kuafor-ve-guzellik-salonlarinin-haftanin-bir-gunu-kapali-olmasi-uygulamasi-ertelendi-1061753079.html
Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulaması ertelendi
Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulaması ertelendi
Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasını 1 Ocak 2023'e erteledi. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T12:28+0300
2022-09-29T12:28+0300
2022-09-29T12:39+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
berber
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Ticaret Bakanlığı, esnaf ve tacirlerden gelen talepler doğrultusunda uygulaması 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren başlamak üzere berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapanmasına yönelik karar almıştı. Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapanmasına yönelik kararını 1 Ocak 2023'e erteledi.Söz konusu işletmelerin haftanın hangi günü, hangi şartlarda kapanacağının belirlenmesi ise yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda, ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle Valiliklere bırakılmıştı.Valilikler ile meslek kuruluşları arasındaki istişare süreçleri için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğundan uygulama başlangıç tarihi 1 Ocak 2023 olarak değiştirildi.
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ticaret bakanlığı, berber
ticaret bakanlığı, berber
Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulaması ertelendi
12:28 29.09.2022 (güncellendi: 12:39 29.09.2022) Abone ol
Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasını 1 Ocak 2023'e erteledi.
Ticaret Bakanlığı, esnaf ve tacirlerden gelen talepler doğrultusunda uygulaması 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren başlamak üzere berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapanmasına yönelik karar almıştı. Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapanmasına yönelik kararını 1 Ocak 2023'e erteledi.
Söz konusu işletmelerin haftanın hangi günü, hangi şartlarda kapanacağının belirlenmesi ise yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda, ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle Valiliklere bırakılmıştı.
Valilikler ile meslek kuruluşları arasındaki istişare süreçleri için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğundan uygulama başlangıç tarihi 1 Ocak 2023 olarak değiştirildi.