https://sputniknews.com.tr/20220929/bakan-nebati-ekonomide-heterodoks-politika-yaklasimini-benimsedik-1061749293.html

Bakan Nebati: Yeni ekonomi modeli ile bir üst seviyeye çıkacağız

Bakan Nebati: Yeni ekonomi modeli ile bir üst seviyeye çıkacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Ekonomide heterodoks politika yaklaşımını benimsedik. Yeni ekonomi modeli ile bir üst seviyeye çıkacağız" dedi. 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T10:56+0300

2022-09-29T10:56+0300

2022-09-29T11:26+0300

ekonomi

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

ekonomi

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuştu.Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

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2022

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Sputnik Türkiye

nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi