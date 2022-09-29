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Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı ile Kubrakov ile görüştü
Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı ile Kubrakov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna limanlarından yapılan tahıl sevkiyatı konusunda... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
hulusi akar
ukrayna
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Ukrayna limanlarından yapılan tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından ayrıca İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.
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hulusi akar, ukrayna, türkiye
hulusi akar, ukrayna, türkiye

Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı ile Kubrakov ile görüştü

21:01 29.09.2022
© AAHulusi Akar telefon
Hulusi Akar telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna limanlarından yapılan tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Ukrayna limanlarından yapılan tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından ayrıca İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.
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