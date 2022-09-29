https://sputniknews.com.tr/20220929/bakan-akar-ukrayna-altyapi-bakani-ile-kubrakov-ile-gorustu-1061776398.html

Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı ile Kubrakov ile görüştü

Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı ile Kubrakov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna limanlarından yapılan tahıl sevkiyatı konusunda... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T21:01+0300

2022-09-29T21:01+0300

2022-09-29T21:01+0300

türkiye

hulusi akar

ukrayna

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060301108_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_2ffd539c07220c5531d9d323e625ea27.jpg

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Ukrayna limanlarından yapılan tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından ayrıca İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

türkiye

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hulusi akar, ukrayna, türkiye