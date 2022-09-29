https://sputniknews.com.tr/20220929/bakan-akar-tsk-irakin-kuzeyindeki-asosta-16-terorist-magarasini-sozde-komuta-yerini-vurdu-1061760539.html

Bakan Akar: TSK, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sözde komuta yerini vurdu

Bakan Akar: TSK, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sözde komuta yerini vurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylül'de 140 kilometre derinliğe girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T15:11+0300

2022-09-29T15:11+0300

2022-09-29T15:45+0300

türkiye

hulusi akar

türk silahlı kuvvetleri

harekat

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Açıklamayı Şırnak'ta "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı.Terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Akar, "Hiçbir taviz vermeksizin teröristlerin ensesindeyiz. Terörle mücadele sürüyor, bitirmekte kararlıyız" dedi."Terörist nerede bizim hedefimiz orası" ifadelerini kullanan Akar, son düzenlenen sınırötesi bir operasyon hakkında da bilgi verdi.Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylül'de 140 kilometre girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini vurdu" dedi. Hulusi Akar benzer nitelikteki operasyonların devam edeceğini de söyledi.

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hulusi akar, türk silahlı kuvvetleri, harekat