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https://sputniknews.com.tr/20220929/bakan-akar-tsk-irakin-kuzeyindeki-asosta-16-terorist-magarasini-sozde-komuta-yerini-vurdu-1061760539.html
Bakan Akar: TSK, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sözde komuta yerini vurdu
Bakan Akar: TSK, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sözde komuta yerini vurdu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylül'de 140 kilometre derinliğe girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T15:11+0300
2022-09-29T15:45+0300
türkiye
hulusi akar
türk silahlı kuvvetleri
harekat
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Açıklamayı Şırnak'ta "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı.Terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Akar, "Hiçbir taviz vermeksizin teröristlerin ensesindeyiz. Terörle mücadele sürüyor, bitirmekte kararlıyız" dedi."Terörist nerede bizim hedefimiz orası" ifadelerini kullanan Akar, son düzenlenen sınırötesi bir operasyon hakkında da bilgi verdi.Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylül'de 140 kilometre girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini vurdu" dedi. Hulusi Akar benzer nitelikteki operasyonların devam edeceğini de söyledi.
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hulusi akar, türk silahlı kuvvetleri, harekat
hulusi akar, türk silahlı kuvvetleri, harekat

Bakan Akar: TSK, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sözde komuta yerini vurdu

15:11 29.09.2022 (güncellendi: 15:45 29.09.2022)
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylül'de 140 kilometre derinliğe girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini vurdu." açıklamasında bulundu.
Açıklamayı Şırnak'ta "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı.
Terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Akar, "Hiçbir taviz vermeksizin teröristlerin ensesindeyiz. Terörle mücadele sürüyor, bitirmekte kararlıyız" dedi.
"Terörist nerede bizim hedefimiz orası" ifadelerini kullanan Akar, son düzenlenen sınırötesi bir operasyon hakkında da bilgi verdi.
Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylül'de 140 kilometre girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini vurdu" dedi. Hulusi Akar benzer nitelikteki operasyonların devam edeceğini de söyledi.
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