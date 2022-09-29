https://sputniknews.com.tr/20220929/ayrintilar-belli-oldu-konutta-orta-ve-ust-gelir-grubu-icin-yeni-kampanya-geliyor-1061765513.html

Ayrıntılar belli oldu: Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya geliyor

Ayrıntılar belli oldu: Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya geliyor

Emlak Konut öncülüğünde sektörün önde gelen dernekleri bugün bir araya geldi. Toplantıda orta ve üst gelir grubu için hayata geçirilecek kampanyanın detayları... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T17:02+0300

2022-09-29T17:02+0300

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Konutta yeni kampanya geliyor. Dar gelirliye sosyal konut kampanyası iki hafta önce açıklanmıştı. Şimdi de orta ve üst gelir grubu için yeni bir çalışma yapılıyor.NTV'nin haberine göre, kampanya ile sıfır konutta fiyat indirimi ve banka kredileri ile düşük faiz-uzun vade seçeneklerinin sunulması bekleniyor.Emlak Konut öncülüğünde üç önemli sektör derneğinin katılımıyla yapılacak kampanya için bugün bir toplantı yapıldı.Toplantıya katılan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, detayları NTV canlı yayınında anlattı.Kampanyanın inşaatı başlamış konutlar için geçerli olacağını belirten Elmas, "Sadece 3-5 şehirde değil, bütün illerde uygulanacak, tüm Türkiye'den üreticiler bunun içerisinde yer alacak" dedi.Elmas, kampanyaya ilişkin duyurunun Ekim'in ikinci yarısında yapılacağını dile getirerek, "Bizim ümidimiz dar gelirliler dışarısında kalan grubun da konuta erişim sorununun çözülmesi. Bugünkü toplantıdan da öyle bir sonuç çıktı." ifadelerini kullandı.

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