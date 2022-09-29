https://sputniknews.com.tr/20220929/ayrintilar-belli-oldu-konutta-orta-ve-ust-gelir-grubu-icin-yeni-kampanya-geliyor-1061765513.html
Ayrıntılar belli oldu: Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya geliyor
Ayrıntılar belli oldu: Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya geliyor
Emlak Konut öncülüğünde sektörün önde gelen dernekleri bugün bir araya geldi. Toplantıda orta ve üst gelir grubu için hayata geçirilecek kampanyanın detayları... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T17:02+0300
2022-09-29T17:02+0300
2022-09-29T17:02+0300
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Konutta yeni kampanya geliyor. Dar gelirliye sosyal konut kampanyası iki hafta önce açıklanmıştı. Şimdi de orta ve üst gelir grubu için yeni bir çalışma yapılıyor.NTV'nin haberine göre, kampanya ile sıfır konutta fiyat indirimi ve banka kredileri ile düşük faiz-uzun vade seçeneklerinin sunulması bekleniyor.Emlak Konut öncülüğünde üç önemli sektör derneğinin katılımıyla yapılacak kampanya için bugün bir toplantı yapıldı.Toplantıya katılan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, detayları NTV canlı yayınında anlattı.Kampanyanın inşaatı başlamış konutlar için geçerli olacağını belirten Elmas, "Sadece 3-5 şehirde değil, bütün illerde uygulanacak, tüm Türkiye'den üreticiler bunun içerisinde yer alacak" dedi.Elmas, kampanyaya ilişkin duyurunun Ekim'in ikinci yarısında yapılacağını dile getirerek, "Bizim ümidimiz dar gelirliler dışarısında kalan grubun da konuta erişim sorununun çözülmesi. Bugünkü toplantıdan da öyle bir sonuç çıktı." ifadelerini kullandı.
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konut, kampanya, haberler
konut, kampanya, haberler
Ayrıntılar belli oldu: Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya geliyor
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Emlak Konut öncülüğünde sektörün önde gelen dernekleri bugün bir araya geldi. Toplantıda orta ve üst gelir grubu için hayata geçirilecek kampanyanın detayları konuşuldu. Gelecek ay açıklanacak kampanya tüm Türkiye'de geçerli olacak.
Konutta yeni kampanya geliyor. Dar gelirliye sosyal konut kampanyası iki hafta önce açıklanmıştı. Şimdi de orta ve üst gelir grubu için yeni bir çalışma yapılıyor.
NTV'nin haberine göre, kampanya ile sıfır konutta fiyat indirimi ve banka kredileri ile düşük faiz-uzun vade seçeneklerinin sunulması bekleniyor.
Emlak Konut öncülüğünde üç önemli sektör derneğinin katılımıyla yapılacak kampanya için bugün bir toplantı yapıldı.
Toplantıya katılan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, detayları NTV canlı yayınında anlattı.
Kampanyanın inşaatı başlamış konutlar için geçerli olacağını belirten Elmas, "Sadece 3-5 şehirde değil, bütün illerde uygulanacak, tüm Türkiye'den üreticiler bunun içerisinde yer alacak" dedi.
Elmas, kampanyaya ilişkin duyurunun Ekim'in ikinci yarısında yapılacağını dile getirerek, "Bizim ümidimiz dar gelirliler dışarısında kalan grubun da konuta erişim sorununun çözülmesi. Bugünkü toplantıdan da öyle bir sonuç çıktı." ifadelerini kullandı.