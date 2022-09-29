https://sputniknews.com.tr/20220929/avusturya-ve-isvicreden-kacak-goce-karsi-isbirligi-1061741998.html
Avusturya ve İsviçre’den kaçak göçe karşı işbirliği
Avusturya ve İsviçre’den kaçak göçe karşı işbirliği
Avusturya ve İsviçre, son aylarda kaçak göçmen sayılarındaki artış nedeniyle işbirliği yapma kararı aldı. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T00:32+0300
2022-09-29T00:32+0300
2022-09-29T00:32+0300
dünya
isviçre
avusturya
kaçak göç
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Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, İsviçreli mevkidaşı Karin Keller-Sutter ile Zürih’te yaptığı görüşmenin ardından iki ülkenin kaçak göçe karşı eylem planı hayata geçirmeye karar verdiğini bildirdi.Buna göre, taraflar, kaçak göçle mücadelede daha yoğun işbirliği yapacak. İki ülke sınırında ortak çalışmaların artırılacağı, trenlerde kontrollerin sıkılaştırılacağı kaydedildi.Ayrıca Sırbistan başta olmak üzere Balkan ülkelerine vize hususunda baskı yapılacağı, Hindistan, Pakistan, Tunus gibi ülkelerden vizesiz bu ülkelere seyahat edilebildiği, bu durumun da düzensiz göçmen oranının artmasına yol açtığı belirtildi.Slovakya sınırında yeniden kontroller başlıyorİçişleri Bakanı Karner, yarından itibaren Slovakya sınırında yeniden kontrollerin başlayacağını duyurdu.Karner, komşu ülke Çekya’nın da sınır kontrollerine başladığını hatırlatarak "İnsan kaçakçılarından önce harekete geçmemiz gerekiyor." dediSlovakya’dan tepkiSlovakya Başbakanı Eduard Heger ise Çekya’nın yeniden iki ülke sınırında kontrollere başlamasına tepki göstererek, Avrupa Birliği (AB) sınırları dışında düzensiz göçle mücadele edilmesi gerektiğini savundu.Heger, Sırbistan sınırında kontrollerin yoğunlaştırılması için Macaristan’a destek verilmesi gerektiğini kaydetti.
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isviçre, avusturya, kaçak göç, macaristan
isviçre, avusturya, kaçak göç, macaristan
Avusturya ve İsviçre’den kaçak göçe karşı işbirliği
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Avusturya ve İsviçre, son aylarda kaçak göçmen sayılarındaki artış nedeniyle işbirliği yapma kararı aldı.
Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, İsviçreli mevkidaşı Karin Keller-Sutter ile Zürih’te yaptığı görüşmenin ardından iki ülkenin kaçak göçe karşı eylem planı hayata geçirmeye karar verdiğini bildirdi.
Buna göre, taraflar, kaçak göçle mücadelede daha yoğun işbirliği yapacak. İki ülke sınırında ortak çalışmaların artırılacağı, trenlerde kontrollerin sıkılaştırılacağı kaydedildi.
Ayrıca Sırbistan başta olmak üzere Balkan ülkelerine vize hususunda baskı yapılacağı, Hindistan, Pakistan, Tunus gibi ülkelerden vizesiz bu ülkelere seyahat edilebildiği, bu durumun da düzensiz göçmen oranının artmasına yol açtığı belirtildi.
Slovakya sınırında yeniden kontroller başlıyor
İçişleri Bakanı Karner, yarından itibaren Slovakya sınırında yeniden kontrollerin başlayacağını duyurdu.
Karner, komşu ülke Çekya’nın da sınır kontrollerine başladığını hatırlatarak "İnsan kaçakçılarından önce harekete geçmemiz gerekiyor." dedi
Slovakya’dan tepki
Slovakya Başbakanı Eduard Heger ise Çekya’nın yeniden iki ülke sınırında kontrollere başlamasına tepki göstererek, Avrupa Birliği (AB) sınırları dışında düzensiz göçle mücadele edilmesi gerektiğini savundu.
Heger, Sırbistan sınırında kontrollerin yoğunlaştırılması için Macaristan’a destek verilmesi gerektiğini kaydetti.