https://sputniknews.com.tr/20220929/avusturya-ve-isvicreden-kacak-goce-karsi-isbirligi-1061741998.html

Avusturya ve İsviçre’den kaçak göçe karşı işbirliği

Avusturya ve İsviçre’den kaçak göçe karşı işbirliği

Avusturya ve İsviçre, son aylarda kaçak göçmen sayılarındaki artış nedeniyle işbirliği yapma kararı aldı. 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T00:32+0300

2022-09-29T00:32+0300

2022-09-29T00:32+0300

dünya

isviçre

avusturya

kaçak göç

macaristan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1057304971_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9666fe624e555a5b816034278e3957e8.jpg

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, İsviçreli mevkidaşı Karin Keller-Sutter ile Zürih’te yaptığı görüşmenin ardından iki ülkenin kaçak göçe karşı eylem planı hayata geçirmeye karar verdiğini bildirdi.Buna göre, taraflar, kaçak göçle mücadelede daha yoğun işbirliği yapacak. İki ülke sınırında ortak çalışmaların artırılacağı, trenlerde kontrollerin sıkılaştırılacağı kaydedildi.Ayrıca Sırbistan başta olmak üzere Balkan ülkelerine vize hususunda baskı yapılacağı, Hindistan, Pakistan, Tunus gibi ülkelerden vizesiz bu ülkelere seyahat edilebildiği, bu durumun da düzensiz göçmen oranının artmasına yol açtığı belirtildi.Slovakya sınırında yeniden kontroller başlıyorİçişleri Bakanı Karner, yarından itibaren Slovakya sınırında yeniden kontrollerin başlayacağını duyurdu.Karner, komşu ülke Çekya’nın da sınır kontrollerine başladığını hatırlatarak "İnsan kaçakçılarından önce harekete geçmemiz gerekiyor." dediSlovakya’dan tepkiSlovakya Başbakanı Eduard Heger ise Çekya’nın yeniden iki ülke sınırında kontrollere başlamasına tepki göstererek, Avrupa Birliği (AB) sınırları dışında düzensiz göçle mücadele edilmesi gerektiğini savundu.Heger, Sırbistan sınırında kontrollerin yoğunlaştırılması için Macaristan’a destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

isviçre

avusturya

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isviçre, avusturya, kaçak göç, macaristan