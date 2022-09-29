https://sputniknews.com.tr/20220929/arastirma-psikolojik-hastaliklar-yilda-12-milyar-is-gununu-ziyan-ediyor-1061743417.html

Araştırma: Psikolojik hastalıklar yılda 12 milyar iş gününü ziyan ediyor

Araştırma: Psikolojik hastalıklar yılda 12 milyar iş gününü ziyan ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), depresyon ve anksiyete gibi psikolojik hastalıklar nedeniyle her yıl dünya genelinde 12 milyara... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T01:10+0300

2022-09-29T01:10+0300

2022-09-29T01:10+0300

dünya

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

ilo

uluslararası çalışma örgütü (ilo)

kılavuz

psikolojik

psikolojik rahatsızlık

çalışma

iş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1043983261_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_fc2b86df31574bf4d0032613843bcb9c.jpg

İş yerinde ruh sağlığının korunmasına dair yeni küresel kılavuzlarını paylaşan DSÖ ve ILO, iş dünyasında ruh sağlığı hastalıklarındaki artışın endişe verici olduğuna dikkati çekti.Kılavuzda yer alan açıklamada Kovid-19 salgınının dünya genelinde depresyon ve anksiyeteyi yüzde 25 yükselttiği, bu durumun iş ortamına da olumsuz etki ettiği belirtildi.Psikolojik hastalıkların iş ortamında yılda yaklaşık 12 milyar iş günü kaybına sebep olduğu ve bu kaybın küresel ekonomiyi 1 trilyon dolarlık zarara uğrattığı vurgulandı.Küresel çapta ruh hastalıkları tedavi kaynaklarının eksikliğine de dikkat çekilen açıklamada, 2020'de ülkelerin sağlık bütçelerinin sadece yüzde 2'sini ruh sağlığı hastalıkları tedavisine harcadığı bildirildi.Açıklamada ifadelerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, iş hayatının ruh sağlığına olumsuz etkileri üzerine odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.Ghebreyesus, "Kişinin sağlığı tedbir için yeterli bir sebeptir fakat kötü ruh hali de kişinin performansı ve üretkenliğine olumsuz etki yapabilir" açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20220104/halk-sagligi-uzmani-ortayli-imkani-olan-herkes-uzaktan-calismaya-gecsin-1052381172.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), ilo, uluslararası çalışma örgütü (ilo), kılavuz, psikolojik, psikolojik rahatsızlık, çalışma, iş, iş yeri