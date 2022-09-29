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https://sputniknews.com.tr/20220929/arastirma-psikolojik-hastaliklar-yilda-12-milyar-is-gununu-ziyan-ediyor-1061743417.html
Araştırma: Psikolojik hastalıklar yılda 12 milyar iş gününü ziyan ediyor
Araştırma: Psikolojik hastalıklar yılda 12 milyar iş gününü ziyan ediyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), depresyon ve anksiyete gibi psikolojik hastalıklar nedeniyle her yıl dünya genelinde 12 milyara... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
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2022-09-29T01:10+0300
dünya
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
ilo
uluslararası çalışma örgütü (ilo)
kılavuz
psikolojik
psikolojik rahatsızlık
çalışma
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İş yerinde ruh sağlığının korunmasına dair yeni küresel kılavuzlarını paylaşan DSÖ ve ILO, iş dünyasında ruh sağlığı hastalıklarındaki artışın endişe verici olduğuna dikkati çekti.Kılavuzda yer alan açıklamada Kovid-19 salgınının dünya genelinde depresyon ve anksiyeteyi yüzde 25 yükselttiği, bu durumun iş ortamına da olumsuz etki ettiği belirtildi.Psikolojik hastalıkların iş ortamında yılda yaklaşık 12 milyar iş günü kaybına sebep olduğu ve bu kaybın küresel ekonomiyi 1 trilyon dolarlık zarara uğrattığı vurgulandı.Küresel çapta ruh hastalıkları tedavi kaynaklarının eksikliğine de dikkat çekilen açıklamada, 2020'de ülkelerin sağlık bütçelerinin sadece yüzde 2'sini ruh sağlığı hastalıkları tedavisine harcadığı bildirildi.Açıklamada ifadelerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, iş hayatının ruh sağlığına olumsuz etkileri üzerine odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.Ghebreyesus, "Kişinin sağlığı tedbir için yeterli bir sebeptir fakat kötü ruh hali de kişinin performansı ve üretkenliğine olumsuz etki yapabilir" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20220104/halk-sagligi-uzmani-ortayli-imkani-olan-herkes-uzaktan-calismaya-gecsin-1052381172.html
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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), ilo, uluslararası çalışma örgütü (ilo), kılavuz, psikolojik, psikolojik rahatsızlık, çalışma, iş, iş yeri
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), ilo, uluslararası çalışma örgütü (ilo), kılavuz, psikolojik, psikolojik rahatsızlık, çalışma, iş, iş yeri

Araştırma: Psikolojik hastalıklar yılda 12 milyar iş gününü ziyan ediyor

01:10 29.09.2022
© AAÇalışma, Evden çalışma, İş
Çalışma, Evden çalışma, İş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AA
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), depresyon ve anksiyete gibi psikolojik hastalıklar nedeniyle her yıl dünya genelinde 12 milyara yakın iş gününün ziyan olduğunu açıkladı.
İş yerinde ruh sağlığının korunmasına dair yeni küresel kılavuzlarını paylaşan DSÖ ve ILO, iş dünyasında ruh sağlığı hastalıklarındaki artışın endişe verici olduğuna dikkati çekti.
Kılavuzda yer alan açıklamada Kovid-19 salgınının dünya genelinde depresyon ve anksiyeteyi yüzde 25 yükselttiği, bu durumun iş ortamına da olumsuz etki ettiği belirtildi.
Psikolojik hastalıkların iş ortamında yılda yaklaşık 12 milyar iş günü kaybına sebep olduğu ve bu kaybın küresel ekonomiyi 1 trilyon dolarlık zarara uğrattığı vurgulandı.
Küresel çapta ruh hastalıkları tedavi kaynaklarının eksikliğine de dikkat çekilen açıklamada, 2020'de ülkelerin sağlık bütçelerinin sadece yüzde 2'sini ruh sağlığı hastalıkları tedavisine harcadığı bildirildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, iş hayatının ruh sağlığına olumsuz etkileri üzerine odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.
Ghebreyesus, "Kişinin sağlığı tedbir için yeterli bir sebeptir fakat kötü ruh hali de kişinin performansı ve üretkenliğine olumsuz etki yapabilir" açıklamasında bulundu.
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