Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220929/almanyada-asiri-sagci-afd-partisinde-arama-yapildi-1061746611.html
Almanya’da aşırı sağcı AfD partisinde arama yapıldı
Almanya’da aşırı sağcı AfD partisinde arama yapıldı
Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) genel merkezinde arama yapıldığı bildirildi. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T04:47+0300
2022-09-29T04:47+0300
dünya
almanya
almanya için alternatif (afd)
merkez
baskın
arama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051344807_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_54a5f6b0a590f2fdcb85033c924375e5.jpg
Berlin savcılığından yapılan açıklamada, AfD’nin eski sözcüsü Jörg Meuthen ve eski sayman Klaus-Günther Fohrmann hakkında yürütülen iki ön soruşturma kapsamında partinin Berlin’deki genel merkezinde, Baden-Württemberg, Bavyera ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerindeki 7 noktada aramalar yapıldığı ifade edildi.Açıklamada, “Aramalar sonucunda belge ve veri taşıyıcıları bulunmuş olup, bunlar halen devam etmekte olan soruşturmalar kapsamında analiz edilmektedir” bilgisi paylaşıldı.Şüphelilerin sorumlu olduğu 2016, 2017 ve 2018 yılları için AfD tarafından Alman Federal Meclis Başkanlığı’na sunulan hesaplarda Siyasi Partiler Yasası’nın ihlali ve güveni kötüye kullanma şüphesi bulunduğu vurgulandı.AfD sözcüsü Dr. Alice Weidel, savcılığın AfD’ye gözdağı vermek amacıyla arama yaptığını ileri sürdü.Weidel, yaptığı açıklamada, “Yapılanlar Almanya’nın en önemli muhalefet partisi olan ve şu anda anketlerde SPD’ye yüzde üç fark atan AfD’ye gözdağı vermek için son derece alışılmadık ve son derece orantısız bir eylem” ifadelerini kullandı.Alman medyasının savcılık çevrelerine dayandırdığı haberinde, reklam alan pazarlama şirketi Ströer’in büroları da arandı.AfD için verilen siparişlerin Ströer’de önceki seçimlerde aynı müşteri numaraları altında listelendiğini iddia edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220924/ab-komisyonu-baskaninin-italya-hakkindaki-sozleri-tepki-cekti-ya-ozur-diler-ya-da-istifa-eder-1061578578.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051344807_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8956d3ee3352f94353e37de768f86a9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, almanya için alternatif (afd), merkez, baskın, arama
almanya, almanya için alternatif (afd), merkez, baskın, arama

Almanya’da aşırı sağcı AfD partisinde arama yapıldı

04:47 29.09.2022
© AFP 2022 / JENS SCHLUETERAlmanya'da aşırı sağcı parti AfD
Almanya'da aşırı sağcı parti AfD - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / JENS SCHLUETER
Abone olTelegram
Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) genel merkezinde arama yapıldığı bildirildi.
Berlin savcılığından yapılan açıklamada, AfD’nin eski sözcüsü Jörg Meuthen ve eski sayman Klaus-Günther Fohrmann hakkında yürütülen iki ön soruşturma kapsamında partinin Berlin’deki genel merkezinde, Baden-Württemberg, Bavyera ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerindeki 7 noktada aramalar yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, “Aramalar sonucunda belge ve veri taşıyıcıları bulunmuş olup, bunlar halen devam etmekte olan soruşturmalar kapsamında analiz edilmektedir” bilgisi paylaşıldı.
Şüphelilerin sorumlu olduğu 2016, 2017 ve 2018 yılları için AfD tarafından Alman Federal Meclis Başkanlığı’na sunulan hesaplarda Siyasi Partiler Yasası’nın ihlali ve güveni kötüye kullanma şüphesi bulunduğu vurgulandı.
AfD sözcüsü Dr. Alice Weidel, savcılığın AfD’ye gözdağı vermek amacıyla arama yaptığını ileri sürdü.
Weidel, yaptığı açıklamada, “Yapılanlar Almanya’nın en önemli muhalefet partisi olan ve şu anda anketlerde SPD’ye yüzde üç fark atan AfD’ye gözdağı vermek için son derece alışılmadık ve son derece orantısız bir eylem” ifadelerini kullandı.
Alman medyasının savcılık çevrelerine dayandırdığı haberinde, reklam alan pazarlama şirketi Ströer’in büroları da arandı.
AfD için verilen siparişlerin Ströer’de önceki seçimlerde aynı müşteri numaraları altında listelendiğini iddia edilmişti.
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
DÜNYA
AB Komisyonu Başkanı'nın İtalya hakkındaki sözleri tepki çekti: 'Ya özür diler ya da istifa eder'
24 Eylül, 04:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала