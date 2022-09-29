https://sputniknews.com.tr/20220929/almanya-maliye-bakani-su-anda-enerji-savasi-veriyoruz-1061763414.html

Almanya Maliye Bakanı: Şu anda enerji savaşı veriyoruz

Almanya Maliye Bakanı: Şu anda enerji savaşı veriyoruz

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, ülkenin şu anda bir 'enerji savaşı verdiğini' söyledi. 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T16:20+0300

2022-09-29T16:20+0300

2022-09-29T16:20+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

enerji

doğalgaz

christian lindner

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Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Rusya'ya dönük ağır yaptırımlarla başlayan enerji krizi ve Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlara dair yorumda bulundu.Lindner, bugün Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Refah ve özgürlüğümüz için enerji savaşı veriyoruz. Bu savaşın amacı, on yıllardır inşa edileni yok etmektir. Buna katlanamayız ve direneceğiz" ifadelerini kullandı.Ayrıca Lindner, doğalgaz fiyatlarındaki artışı durdurma yönünde alınan kararların 'Rusya'ya net bir yanıt' olduğunu savundu.Bakan, "Koruyucu şemsiye aynı zamanda ülke halkına da bir sinyaldir: Almanya ekonomik olarak güçlüdür ve bu tür krizlere yanıt verebilir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220929/almanyada-enflasyon-eylulde-roket-gibi-firlayip-cift-haneye-cikti-1061762955.html

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almanya, enerji, doğalgaz, christian lindner