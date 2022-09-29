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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220929/almanya-maliye-bakani-su-anda-enerji-savasi-veriyoruz-1061763414.html
Almanya Maliye Bakanı: Şu anda enerji savaşı veriyoruz
Almanya Maliye Bakanı: Şu anda enerji savaşı veriyoruz
Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, ülkenin şu anda bir 'enerji savaşı verdiğini' söyledi. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T16:20+0300
2022-09-29T16:20+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
enerji
doğalgaz
christian lindner
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Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Rusya'ya dönük ağır yaptırımlarla başlayan enerji krizi ve Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlara dair yorumda bulundu.Lindner, bugün Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Refah ve özgürlüğümüz için enerji savaşı veriyoruz. Bu savaşın amacı, on yıllardır inşa edileni yok etmektir. Buna katlanamayız ve direneceğiz" ifadelerini kullandı.Ayrıca Lindner, doğalgaz fiyatlarındaki artışı durdurma yönünde alınan kararların 'Rusya'ya net bir yanıt' olduğunu savundu.Bakan, "Koruyucu şemsiye aynı zamanda ülke halkına da bir sinyaldir: Almanya ekonomik olarak güçlüdür ve bu tür krizlere yanıt verebilir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220929/almanyada-enflasyon-eylulde-roket-gibi-firlayip-cift-haneye-cikti-1061762955.html
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almanya, enerji, doğalgaz, christian lindner
almanya, enerji, doğalgaz, christian lindner

Almanya Maliye Bakanı: Şu anda enerji savaşı veriyoruz

16:20 29.09.2022
© AA / Cüneyt KaradağFDP Genel Başkanı Christian Lindner
FDP Genel Başkanı Christian Lindner - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AA / Cüneyt Karadağ
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Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, ülkenin şu anda bir 'enerji savaşı verdiğini' söyledi.
Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Rusya'ya dönük ağır yaptırımlarla başlayan enerji krizi ve Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlara dair yorumda bulundu.
Lindner, bugün Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Refah ve özgürlüğümüz için enerji savaşı veriyoruz. Bu savaşın amacı, on yıllardır inşa edileni yok etmektir. Buna katlanamayız ve direneceğiz" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Lindner, doğalgaz fiyatlarındaki artışı durdurma yönünde alınan kararların 'Rusya'ya net bir yanıt' olduğunu savundu.
Bakan, "Koruyucu şemsiye aynı zamanda ülke halkına da bir sinyaldir: Almanya ekonomik olarak güçlüdür ve bu tür krizlere yanıt verebilir" dedi.
View of the Berlin skyline seen from Potsdamer Platz to Alexanderplatz, including the TV Tower, the Berlin Cathedral (R), the Berlin palace under construction and the city's town hall (Rotes Rathaus, R) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
EKONOMİ
Almanya'da eylülde roket gibi fırlayıp çift haneye çıkan enflasyon, 1951'den beri en yüksek seviyede
29 Eylül, 16:04
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