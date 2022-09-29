https://sputniknews.com.tr/20220929/ak-partili-ozhaseki-bizim-isimiz-yapmak-bazilarinin-isi-yikmak-1061769661.html

AK Partili Özhaseki: Bizim işimiz yapmak, bazılarının işi yıkmak

AK Partili Özhaseki: Bizim işimiz yapmak, bazılarının işi yıkmak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bizim işimiz yapmak. Bazılarının işi yıkmak, fesatlık olabilir. Bazıları dış dünyanın aparatı olarak... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T18:39+0300

2022-09-29T18:39+0300

2022-09-29T18:41+0300

mehmet özhaseki

politika

yol

ak parti

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AK Partili Özhaseki, Şırnak'ta '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programında konuştu.Özhaseki, yıllar önce özellikle kardeşliğe, dostluğa, muhabbete kurşun sıkanların yıktığı ve yaktığı bir şehirden inşa edilmiş, pırıl pırıl bir Şırnak'ta olmanın memnuniyetini yaşadığını söyledi.Binbir türlü zorluklar içerisinde ülkeye hizmet etmenin yollarını aradıklarını anlatan Özhaseki, siyasetlerinin eser ve hizmet siyaseti olduğunu aktardı."Bizim işimiz yapmak. Bazılarının işi yıkmak, fesatlık olabilir. Bazıları dış dünyanın aparatı olarak buralara gelip her türlü kötülüğü yapabilir ama biz onlardan uzağız. Biz Cumhurbaşkanı'mızın da talimatıyla yapmaya, inşa etmeye ve gönüller kazanmaya geliyoruz" ifadelerini kullanan Özhaseki, parti olarak yıllardır halkın içinde ve halkın bir parçası oldukları için 15 seçimi kazandıklarını, 16. seçim için de dimdik ayakta olduklarını belirtti.Özhaseki, Cumhuriyet tarihi boyunca ne yapılmışsa iktidarları dönemindeki 20 yılda daha fazlasının yapıldığına dikkati çekerek sağlıkta yaşanan gelişmelere değindi.'10 binden fazla konutu 1 ila 1,5 yılda yaptık'Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan çift yol sadece 6 bin kilometre iken bugün 30 bin kilometreyi bulan çift yol çalışmasının olduğuna dikkati çeken Özhaseki, her bir alanda başarılı olduklarını dile getirdi. Özhaseki, şöyle konuştu:Bölgeye hizmet etmeye devam ettiklerini vurgulayan Özhaseki, sadece hizmet değil, Türkiye'nin kronikleşmiş hastalıkları içerisindeki daha önceki iktidarların parmak basmaya, çözmeye korktukları ne varsa onların da üstüne cesaretle gittiklerini dile getirdi. Özhaseki, şöyle devam etti:Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu anlatan Özhaseki, binlerce yıldır insanların burada yaşadığını, cennet gibi bir vatana sahip olduklarını ifade etti. Özhaseki, şunları kaydetti:Toplantıya, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti Mardin milletvekilleri Cengiz Demirkaya ve Şeyhmus Dinçel, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu katıldı.

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mehmet özhaseki, yol, ak parti