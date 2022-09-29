https://sputniknews.com.tr/20220929/ak-parti-genel-baskanvekili-kurtulmus-ab-uyesi-ulkelerin-buyukelcileriyle-bir-araya-geldi-1061745183.html

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB'ye üye ülkelerin... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T02:05+0300

2022-09-29T02:05+0300

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avrupa birliği

türkiye

nikolaus meyer-landrut

numan kurtulmuş

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AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'in davetlisi olarak AB Delegasyonu Rezidansı'nda, AB'ye üye ülkelerin misyon başkanlarıyla yemekli toplantıda bir araya geldi.Kurtulmuş, toplantıda, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası konulardaki görüşlerini paylaştı, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:Toplantıda, pandemi sonrası dünyada daha da belirginleşen siyasi ve ekonomik kırılganlıkların etkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dünyaya yansımaları, savaşın sona erdirilmesi ve barışın sağlanması yolunda Türkiye'nin aktif rolü, vekalet savaşlarının ve ekonomik savaşların artması, yeni küresel siyasi mimarinin inşası gibi konularda Türkiye'nin görüşleri paylaşıldı.AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Mersin'de yaşanan terör eylemini kınadı ve taziyelerini iletti.

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ab, türkiye-ab ilişkileri, avrupa birliği, türkiye, nikolaus meyer-landrut , numan kurtulmuş