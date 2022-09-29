https://sputniknews.com.tr/20220929/ak-parti-genel-baskanvekili-kurtulmus-ab-uyesi-ulkelerin-buyukelcileriyle-bir-araya-geldi-1061745183.html
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB'ye üye ülkelerin... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T02:05+0300
2022-09-29T02:05+0300
2022-09-29T02:06+0300
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ab
türkiye-ab ilişkileri
avrupa birliği
türkiye
nikolaus meyer-landrut
numan kurtulmuş
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AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'in davetlisi olarak AB Delegasyonu Rezidansı'nda, AB'ye üye ülkelerin misyon başkanlarıyla yemekli toplantıda bir araya geldi.Kurtulmuş, toplantıda, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası konulardaki görüşlerini paylaştı, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:Toplantıda, pandemi sonrası dünyada daha da belirginleşen siyasi ve ekonomik kırılganlıkların etkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dünyaya yansımaları, savaşın sona erdirilmesi ve barışın sağlanması yolunda Türkiye'nin aktif rolü, vekalet savaşlarının ve ekonomik savaşların artması, yeni küresel siyasi mimarinin inşası gibi konularda Türkiye'nin görüşleri paylaşıldı.AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Mersin'de yaşanan terör eylemini kınadı ve taziyelerini iletti.
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ab, türkiye-ab ilişkileri, avrupa birliği, türkiye, nikolaus meyer-landrut , numan kurtulmuş
ab, türkiye-ab ilişkileri, avrupa birliği, türkiye, nikolaus meyer-landrut , numan kurtulmuş
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi
02:05 29.09.2022 (güncellendi: 02:06 29.09.2022) Abone ol
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB'ye üye ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.
AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'in davetlisi olarak AB Delegasyonu Rezidansı'nda, AB'ye üye ülkelerin misyon başkanlarıyla yemekli toplantıda bir araya geldi.
Kurtulmuş, toplantıda, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası konulardaki görüşlerini paylaştı, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
Toplantıda, pandemi sonrası dünyada daha da belirginleşen siyasi ve ekonomik kırılganlıkların etkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dünyaya yansımaları, savaşın sona erdirilmesi ve barışın sağlanması yolunda Türkiye'nin aktif rolü, vekalet savaşlarının ve ekonomik savaşların artması, yeni küresel siyasi mimarinin inşası gibi konularda Türkiye'nin görüşleri paylaşıldı.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Mersin'de yaşanan terör eylemini kınadı ve taziyelerini iletti.