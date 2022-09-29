https://sputniknews.com.tr/20220929/abd-iranin-iraka-saldirilarinda-bir-vatandasimiz-hayatini-kaybetti-1061780290.html
ABD: İran’ın Irak’a saldırılarında bir vatandaşımız hayatını kaybetti
ABD: İran’ın Irak’a saldırılarında bir vatandaşımız hayatını kaybetti
ABD, İran tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen saldırılarda bir vatandaşının öldürüldüğünü açıkladı. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T23:08+0300
2022-09-29T23:08+0300
2022-09-29T23:15+0300
dünya
abd
irak
iran
saldırı
vedant patel
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ABD Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Vedant Patel, İran tarafından Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara düzenlenen saldırılarda bir ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini belirtti.“Irak Kürdistan bölgesine düzenlenen roket saldırısı sonucunda bir ABD vatandaşının öldürüldüğünü doğrulayabiliriz" diyen Patel, mahremiyet yasaları nedeniyle konu hakkında daha fazla yorum yapamayacağını ifade etti.Patel, “İran'ın, Irak'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesini kınamaya devam ediyoruz” dedi.Misilleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise Patel, 'İran’ı bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerinden sorumlu tutmaya devam etmek için bir dizi araç ve eyleme sahip olduklarını' belirtti.Ne olmuştu?İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahların füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu duyurmuştu.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda can kaybının 13’e, yaralı sayısının ise 58’e yükseldiğini açıklamıştı.Açıklamada, İran’ın saldırılarda 70’ten fazla balistik füze ve İHA kullandığını belirtilmişti.Washington, dün yaptığı açıklamada, saldırılarda hiçbir ABD yetkilisinin veya askeri personelinin öldürülmediğini açıklamıştı.
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abd, irak, iran, saldırı, vedant patel
abd, irak, iran, saldırı, vedant patel
ABD: İran’ın Irak’a saldırılarında bir vatandaşımız hayatını kaybetti
23:08 29.09.2022 (güncellendi: 23:15 29.09.2022) Abone ol
ABD, İran tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen saldırılarda bir vatandaşının öldürüldüğünü açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Vedant Patel, İran tarafından Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara düzenlenen saldırılarda bir ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini belirtti.
“Irak Kürdistan bölgesine düzenlenen roket saldırısı sonucunda bir ABD vatandaşının öldürüldüğünü doğrulayabiliriz" diyen Patel, mahremiyet yasaları nedeniyle konu hakkında daha fazla yorum yapamayacağını ifade etti.
Patel, “İran'ın, Irak'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesini kınamaya devam ediyoruz” dedi.
Misilleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise Patel, 'İran’ı bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerinden sorumlu tutmaya devam etmek için bir dizi araç ve eyleme sahip olduklarını' belirtti.
Ne olmuştu?
İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahların füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu duyurmuştu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda can kaybının 13’e, yaralı sayısının ise 58’e yükseldiğini açıklamıştı.
Açıklamada, İran’ın saldırılarda 70’ten fazla balistik füze ve İHA kullandığını belirtilmişti.
Washington, dün yaptığı açıklamada, saldırılarda hiçbir ABD yetkilisinin veya askeri personelinin öldürülmediğini açıklamıştı.