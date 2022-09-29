https://sputniknews.com.tr/20220929/abd-iranin-iraka-saldirilarinda-bir-vatandasimiz-hayatini-kaybetti-1061780290.html

ABD: İran’ın Irak’a saldırılarında bir vatandaşımız hayatını kaybetti

ABD: İran’ın Irak’a saldırılarında bir vatandaşımız hayatını kaybetti

ABD, İran tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen saldırılarda bir vatandaşının öldürüldüğünü açıkladı. 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T23:08+0300

2022-09-29T23:08+0300

2022-09-29T23:15+0300

dünya

abd

irak

iran

saldırı

vedant patel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061739711_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_3bf9b4c4d0c882e9d6d5c338192c97b7.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Vedant Patel, İran tarafından Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara düzenlenen saldırılarda bir ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini belirtti.“Irak Kürdistan bölgesine düzenlenen roket saldırısı sonucunda bir ABD vatandaşının öldürüldüğünü doğrulayabiliriz" diyen Patel, mahremiyet yasaları nedeniyle konu hakkında daha fazla yorum yapamayacağını ifade etti.Patel, “İran'ın, Irak'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesini kınamaya devam ediyoruz” dedi.Misilleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise Patel, 'İran’ı bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerinden sorumlu tutmaya devam etmek için bir dizi araç ve eyleme sahip olduklarını' belirtti.Ne olmuştu?İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahların füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu duyurmuştu.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda can kaybının 13’e, yaralı sayısının ise 58’e yükseldiğini açıklamıştı.Açıklamada, İran’ın saldırılarda 70’ten fazla balistik füze ve İHA kullandığını belirtilmişti.Washington, dün yaptığı açıklamada, saldırılarda hiçbir ABD yetkilisinin veya askeri personelinin öldürülmediğini açıklamıştı.

irak

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, irak, iran, saldırı, vedant patel