https://sputniknews.com.tr/20220929/a-milli-kadin-voleybol-takimi-fivb-dunya-sampiyonasindaki-4-macinda-hirvatistani-3-0-maglup-etti-1061772424.html
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı 3-0 yendi
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı 3-0 yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki 4. maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T19:48+0300
2022-09-29T19:48+0300
2022-09-29T20:45+0300
türkiye kadınlar voleybol milli takımı
spor
hırvatistan
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenerek üçüncü galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada milliler, setleri 25-14, 25-12, 25-12 kazandı.Milli takımda, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş 12'şer sayıyla oynadı.A Milli Takım, grubundaki 5. maçında 1 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.30'da Polonya ile karşılaşacak.
hırvatistan
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye kadınlar voleybol milli takımı, hırvatistan
türkiye kadınlar voleybol milli takımı, hırvatistan
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı 3-0 yendi
19:48 29.09.2022 (güncellendi: 20:45 29.09.2022) Abone ol
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki 4. maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenerek üçüncü galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada milliler, setleri 25-14, 25-12, 25-12 kazandı.
Milli takımda, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş 12'şer sayıyla oynadı.
A Milli Takım, grubundaki 5. maçında 1 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.30'da Polonya ile karşılaşacak.