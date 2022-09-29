https://sputniknews.com.tr/20220929/1-ocak-2023ten-itibaren-mesleki-yeterlilik-belgesi-olmayanlar-valelik-yapamayacak-1061771212.html

1 Ocak 2023'ten itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar valelik yapamayacak

1 Ocak 2023'ten itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar valelik yapamayacak

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED), 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanların, vale mesleğini... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T19:21+0300

2022-09-29T19:21+0300

2022-09-29T19:22+0300

vale

türkiye

mesleki yeterlilik kurumu

resmi gazete

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TOBFED'den yapılan yazılı açıklamada, 25 Aralık 2020'de, 31345 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik' ile vale görevlilerinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmasının zorunlu hale getirildiği hatırlatıldı.Açıklamada, yönetmeliğe göre vale görevlilerinin, 01 Ocak 2023 tarihine kadar MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmaları gerektiği vurgulanarak, "Bu tarihe kadar MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almamış olan kişiler artık vale olarak çalışamayacak. Vale mesleğinin standartlarını belirleyen ve ilgili bakanlıklarla yönetmeliğin hazırlanmasına katkıda bulunan TOBFED yaklaşık 1 senedir Türkiye'nin her ilindeki görev yapan valelere MYK sınavını yapıyor. Vale görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin mutlaka MYK Belgesi almaları şart. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren MYK belgesi olmayanlar vale mesleğini yapamayacak" bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, vale görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin söz konusu tarihten itibaren MYK Belgesi olmadan çalışmalarının mümkün olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

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vale, mesleki yeterlilik kurumu, resmi gazete