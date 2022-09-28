https://sputniknews.com.tr/20220928/turk---is-eylulde-gida-fiyatlarinda-yillik-artis-yuzde-130-1061702766.html
Türk - İş: Eylül'de gıda fiyatlarında yıllık artış yüzde 130
Türk - İş: Eylül'de gıda fiyatlarında yıllık artış yüzde 130
Türk-İş araştırmasının 2022 Eylül ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 7 bin 245 liraya yoksulluk sınırı... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T12:06+0300
2022-09-28T12:06+0300
2022-09-28T13:04+0300
ekonomi
türk-iş
eylül
enflasyon
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Türk-İş'in her ay gerçekleştirdiği "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Eylül 2022 sonuçları açıklandı.Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 7 bin 245 liraya yükseldi. Gıda enflasyonunda artış aylık yüzde 5,15, son 12 ayda ise yüzde 130,01 oldu. Yoksulluk sınırı 23 bin liraGıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı 23 bin 599 liraya ulaştı.Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 9 bin 469 lira olarak hesaplandı.Türk-İş verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Eylül 2022 itibarıyla; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 5,15 oranında gerçekleşti.Son 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 130,01 olarak hesaplanırken dokuz aylık değişim de yüzde 76,80 oranında oldu.
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türk-iş, eylül, enflasyon
türk-iş, eylül, enflasyon
Türk - İş: Eylül'de gıda fiyatlarında yıllık artış yüzde 130
12:06 28.09.2022 (güncellendi: 13:04 28.09.2022) Abone ol
Türk-İş araştırmasının 2022 Eylül ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 7 bin 245 liraya yoksulluk sınırı ise 23 bin 599 liraya çıktı. Gıda enflasyonu aylık yüzde 5,15, son 12 ayda ise yüzde 130'u aştı.
Türk-İş'in her ay gerçekleştirdiği "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Eylül 2022 sonuçları
açıklandı.
Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 7 bin 245 liraya yükseldi. Gıda enflasyonunda artış aylık yüzde 5,15, son 12 ayda ise yüzde 130,01 oldu.
Yoksulluk sınırı 23 bin lira
Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı 23 bin 599 liraya ulaştı.
Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 9 bin 469 lira olarak hesaplandı.
Türk-İş verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Eylül 2022 itibarıyla; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 5,15 oranında gerçekleşti.
Son 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 130,01 olarak hesaplanırken dokuz aylık değişim de yüzde 76,80 oranında oldu.