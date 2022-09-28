https://sputniknews.com.tr/20220928/tbmm-baskani-sentop-almanya-meclis-baskanina-kinama-mektubu-gonderdi-1061703655.html
TBMM Başkanı Şentop Almanya Meclis Başkanı'na kınama mektubu gönderdi
TBMM Başkanı Şentop Almanya Meclis Başkanı'na kınama mektubu gönderdi
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop, Almanya Meclis Başkan Yardımcısı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sebebiyle Almanya Meclis Başkanı'na kınama... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T11:46+0300
2022-09-28T11:46+0300
2022-09-28T11:47+0300
politika
mustafa şentop
kınama
kınama mesajı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056089995_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_af87d02f68cca3d8d057b10d401e78e6.jpg
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Meclis Başkan Yardımcısı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sebebiyle Almanya Meclis Başkanı'na kınama mektubu gönderdi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya Federal Meclisi Başkanı'na bir mektup yazarak, yardımcılarından Kubicki'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretamiz ifadelerinin bizim ve halkımızın nezdinde yarattığı olağanüstü infiali dile getirip bu ifadeleri şiddetle kınadığımızı belirttim. Türkiye Almanya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bu seviyesiz tutuma karşı harekete geçilmesini bekliyoruz" dedi.Dışişleri, Almanya'ya tepki göstermiştiDışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada da Almanya’nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine sert tepki gösterildiği belirtilmişti.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Almanya'nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz.Kubicki’nin bu kabul edilemez ifadeleri, adıgeçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi, siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur. Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir.Bu konudaki güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de bildirilmiştir."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056089995_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_06cadadf06e21b8374bd1c4626f68373.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mustafa şentop, kınama, kınama mesajı
mustafa şentop, kınama, kınama mesajı
TBMM Başkanı Şentop Almanya Meclis Başkanı'na kınama mektubu gönderdi
11:46 28.09.2022 (güncellendi: 11:47 28.09.2022) Abone ol
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop, Almanya Meclis Başkan Yardımcısı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sebebiyle Almanya Meclis Başkanı'na kınama mektubu gönderdi. Şentop, "Bu ifadeyi şiddetle kınıyor ve bir meclis başkan yardımcısına yakıştırmıyoruz." dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Meclis Başkan Yardımcısı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sebebiyle Almanya Meclis Başkanı'na kınama mektubu gönderdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya Federal Meclisi Başkanı'na bir mektup yazarak, yardımcılarından Kubicki'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretamiz ifadelerinin bizim ve halkımızın nezdinde yarattığı olağanüstü infiali dile getirip bu ifadeleri şiddetle kınadığımızı belirttim. Türkiye Almanya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bu seviyesiz tutuma karşı harekete geçilmesini bekliyoruz" dedi.
Dışişleri, Almanya'ya tepki göstermişti
Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada da Almanya’nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine sert tepki gösterildiği belirtilmişti.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Almanya'nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz.
Kubicki’nin bu kabul edilemez ifadeleri, adıgeçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi, siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur. Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir.
Bu konudaki güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de bildirilmiştir."