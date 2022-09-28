Smyrna Agorası'nda Osmanlı Dönemi'ne ait yüzlerce fincan bulundu

© DHA Smyrna Antik Kenti kazılarının Konak ilçesi Tarihi Kent Merkezi'nde yürütüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına buradaki çalışmaları yürütüyoruz. Bakanlığımızın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve diğer kurum ve kuruluşların destekleriyle 2007 yılından itibaren bu çalışmaları sürdürüyoruz. Konak ilçesindeki kentin kuruluşu Büyük İskender'e dayanıyor. Dolayısıyla bu kent Büyük İskender'den günümüze kadar Helenistik Dönemi, Roma Dönemi'ni, Bizans Dönemi'ni ve Osmanlı Dönemi'ni dolu dolu yaşadı" ifadelerini kullandı. Söz konusu dönemlere ilişkin çok sayıda günlük obje ve mimari kalıntıların günümüze ulaştığını belirten Doç. Dr. Ersoy, "Ve biz bunları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. İzmir'in çok katmanlı bir yapısı var. Bu katmanlar içinde bütün tabakalara saygı gösteriyoruz. Bunların içerisinde bugüne kadar çok konu etmediğimiz, çok sayıda Osmanlı Dönemi'nin günlük yaşam malzemesi elimize geçti. Osmanlı Dönemi'nde İzmirlinin zevkine sunulmuş yerli üretim seramik malzemesinden tutun, Batı’dan ithal edilmiş olan ürünlere kadar inanılmaz bir yelpazede çalışmalar yürütülüyor" diye konuştu.