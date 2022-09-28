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https://sputniknews.com.tr/20220928/rusya-uluslararasi-telekomunikasyon-birligi-konferansinda-adaylarini-tanitti-1061723623.html
Rusya, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Konferansı’nda adaylarını tanıttı
Rusya, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Konferansı’nda adaylarını tanıttı
Romanya’nın başkenti Bükreş'teki Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Konferansı’na katılan Rusya heyeti, 10’dan fazla ülkenin temsilcileriyle ikili... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T16:52+0300
2022-09-28T16:52+0300
dünya
birleşmiş milletler uluslararası telekomünikasyon birliği (itu)
rusya
heyet
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Rusya, ITU Genel Sekreterliği görevine Raşid İsmailov’u aday gösterdi. Nikolay Varlamov da ITU Düzenleme Komitesi üyeliğine aday gösterildi.Rusya Dijital Kalkınma, Telekomünikasyon ve Kitle İletişim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rus heyeti, Tam Yetkili Temsilciler Konferansı kapsamında, 10’dan fazla ülkeyle bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca önümüzdeki günlerde, 20 ülkeyle daha görüşmeler planlanıyor” ifadelerine yer verildi.Rus heyetin Afrika, Arap ve Asya bölgelerinin kilit önemdeki ülkeleri ile Güney Amerika’nın bazı ülkelerinin temsilcileriyle görüştüğü belirtilen açıklamada, “Rusya Dijital Kalkınma, Telekomünikasyon ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Bella Çerkesova, bu görüşmeler sırasında, ITU’daki üst düzey pozisyonlara Rus adayları tanıttı, üstünlüklerine ve temel politika hükümlerine dikkat çekti. Ayrıca Rusya Federasyonu’nun ITU’da, uluslararası işbirliğinin eşit temelde güçlendirilmesini ve birliğin yasal belgelerine sıkı biçimde uyulmasını amaçlayan öncelikleri anlatıldı” denildi.Bakan Yardımcısı Çerkesova ise, açıklamasında “ITU, dijital dönüşüm ve bilgi teknolojisinin hızla geliştiği bir dönemde, bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirme alanındaki acil sorunların çözümüne yönelik toplu yaklaşımları koordine etmek için BM’nin önde gelen platformu olarak kalmalı. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında büyük ve uzun yıllara dayanan deneyime sahip Raşid İsmailov ve Nikolai Varlamov'un ülkemizden aday gösterilmesinden memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.Çerkesova, Rus adayların seçilmesinin, ITU’nun doğu yönde ilerlediği ve hızla gelişen dijital dünyanın mevcut gündemine uyacağı anlamına geleceğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20211130/birlesmis-milletlere-gore-dunya-nufusunun-yuzde-37si-hl-cevrimdisi-1051303079.html
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birleşmiş milletler uluslararası telekomünikasyon birliği (itu), rusya, heyet
birleşmiş milletler uluslararası telekomünikasyon birliği (itu), rusya, heyet

Rusya, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Konferansı’nda adaylarını tanıttı

16:52 28.09.2022
© AP PhotoUluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AP Photo
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Romanya’nın başkenti Bükreş'teki Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Konferansı’na katılan Rusya heyeti, 10’dan fazla ülkenin temsilcileriyle ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Rusya’nın ITU’daki üst düzey pozisyonlara adayları tanıtıldı.
Rusya, ITU Genel Sekreterliği görevine Raşid İsmailov’u aday gösterdi. Nikolay Varlamov da ITU Düzenleme Komitesi üyeliğine aday gösterildi.
Rusya Dijital Kalkınma, Telekomünikasyon ve Kitle İletişim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rus heyeti, Tam Yetkili Temsilciler Konferansı kapsamında, 10’dan fazla ülkeyle bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca önümüzdeki günlerde, 20 ülkeyle daha görüşmeler planlanıyor” ifadelerine yer verildi.
Rus heyetin Afrika, Arap ve Asya bölgelerinin kilit önemdeki ülkeleri ile Güney Amerika’nın bazı ülkelerinin temsilcileriyle görüştüğü belirtilen açıklamada, “Rusya Dijital Kalkınma, Telekomünikasyon ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Bella Çerkesova, bu görüşmeler sırasında, ITU’daki üst düzey pozisyonlara Rus adayları tanıttı, üstünlüklerine ve temel politika hükümlerine dikkat çekti. Ayrıca Rusya Federasyonu’nun ITU’da, uluslararası işbirliğinin eşit temelde güçlendirilmesini ve birliğin yasal belgelerine sıkı biçimde uyulmasını amaçlayan öncelikleri anlatıldı” denildi.
Bakan Yardımcısı Çerkesova ise, açıklamasında “ITU, dijital dönüşüm ve bilgi teknolojisinin hızla geliştiği bir dönemde, bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirme alanındaki acil sorunların çözümüne yönelik toplu yaklaşımları koordine etmek için BM’nin önde gelen platformu olarak kalmalı. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında büyük ve uzun yıllara dayanan deneyime sahip Raşid İsmailov ve Nikolai Varlamov'un ülkemizden aday gösterilmesinden memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.
Çerkesova, Rus adayların seçilmesinin, ITU’nun doğu yönde ilerlediği ve hızla gelişen dijital dünyanın mevcut gündemine uyacağı anlamına geleceğinin altını çizdi.
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