RTE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz: Hasta gibi girdik, serviste kilitli kaldık

"Acil servisimizin fiziksel şartları ne yazık ki benim şu ana kadar bir hekim olarak gördüğüm en kötü şartlara sahiptir diyebiliriz. Türkiye'deki bütün hastaneleri gezmiş değilim tabii ki ama bir hekim olarak meslektaşlarımızı veya diğer hastanelerinizi ziyaret ettim. Şu ana kadar gördüğüm ne yazık ki en kötü acil olduğunu net olarak söyleyebilirim. Fiziki şartlar, fiziki şartların getirdiği uygun planlı olmaması bu soruna katkıda bulunuyordur. Şu anda hastanenin servislerinde yenileme faaliyetleri devam ediyor. Acil servis konusunda da mevcut yeri genişleterek yıkılarak modern bir bina yapmayı planlıyoruz. Çalışmalara başlayarak 1 Mayıs 2023 tarihine kadar bitirmeyi planlıyoruz."