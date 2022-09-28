Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220928/rte-universitesi-rektoru-yilmaz-hasta-gibi-girdik-serviste-kilitli-kaldik-1061695774.html
RTE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz: Hasta gibi girdik, serviste kilitli kaldık
RTE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz: Hasta gibi girdik, serviste kilitli kaldık
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yılmaz, "Üniversitemizin hastanesini bir vatandaş olarak önce gittim gezdim, sonra bir hasta, hasta... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T01:39+0300
2022-09-28T01:43+0300
türkiye
denetim
rte
recep tayyip erdoğan
rize recep tayyip erdoğan üniversitesi
yusuf yılmaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061695342_0:73:770:506_1920x0_80_0_0_e2d22239e679f976fd3f8415005d967c.jpg
Rize'de 2 ay önce göreve başlayan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.20 Temmuz'da göreve başladığını belirten ve üniversiteye bağlı birimleri gezerek sorunları tespit etmeye çalıştığını anlatan Prof. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:'En kötü şartlara sahiptir diyebiliriz'Prof. Dr. Yılmaz, hastanede hastaların en büyük sorun yaşadığı yerin acil servis olduğunu belirterek, şunları kaydetti:Rize Şehir Hastanesi projesinin çok güzel olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, "Kesinlikle şehrin ihtiyacını karşılayacaktır. Çok modern, bütün ihtiyaçlar düşünülmüş. Burası bir çekim merkezi olmalı. Sağlık turizmi bölgemiz için de büyük bir avantaj. Bunu da bu hastane ile sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061695342_0:0:770:578_1920x0_80_0_0_39465310b91762439463672d39f2b63e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
denetim, rte, recep tayyip erdoğan, rize recep tayyip erdoğan üniversitesi, yusuf yılmaz
denetim, rte, recep tayyip erdoğan, rize recep tayyip erdoğan üniversitesi, yusuf yılmaz

RTE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz: Hasta gibi girdik, serviste kilitli kaldık

01:39 28.09.2022 (güncellendi: 01:43 28.09.2022)
© DHA Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz
 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© DHA
Abone olTelegram
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yılmaz, "Üniversitemizin hastanesini bir vatandaş olarak önce gittim gezdim, sonra bir hasta, hasta yakını olarak gittim. Bütün katları, acil servisi arkadaşlarımla gayri resmi olarak gezdik. Atamam yeni olduğu için çoğu kişi beni tanımıyordu. Hatta servislerde kilitli bile kaldık" dedi.
Rize'de 2 ay önce göreve başlayan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
20 Temmuz'da göreve başladığını belirten ve üniversiteye bağlı birimleri gezerek sorunları tespit etmeye çalıştığını anlatan Prof. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:
"Bu süreyi yoğun tempo içerisinde üniversitemizi ve şehrimizi tanımakla geçirdik. ‘Nasıl bir katkıda bulunabiliriz önce tespit edelim’ dedik. Bir hekim olarak teşhisi doğru koyamazsınız tedaviniz uygun olmayabilir. Üniversiteyi de öyle görüyorum. Önce doğru teşhis ihtiyaçları belirlemek, ardından elimizdeki imkanlarla en büyük verimliliği alabilecek müdahalelerde bulunmaktır. Şehrin nabzını yokladığımızda en büyük taleplerin neredeyse yüzde 95'i sağlıkla alakalı. Sağlık derken de aklımıza üniversitemizin hastanesi geliyor. Üniversitemizin hastanesini ben bir vatandaş olarak önce gittim gezdim, sonra bir hasta, hasta yakını olarak gittim. Sonra bütün katları, acil servisi arkadaşlarımla gayri resmi olarak gezdik. Atamam yeni olduğu için çoğu kişi beni tanımıyordu. Hatta servislerde kilitli bile kaldık, kapıyı açanımız bile olmadı."

'En kötü şartlara sahiptir diyebiliriz'

Prof. Dr. Yılmaz, hastanede hastaların en büyük sorun yaşadığı yerin acil servis olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Acil servisimizin fiziksel şartları ne yazık ki benim şu ana kadar bir hekim olarak gördüğüm en kötü şartlara sahiptir diyebiliriz. Türkiye'deki bütün hastaneleri gezmiş değilim tabii ki ama bir hekim olarak meslektaşlarımızı veya diğer hastanelerinizi ziyaret ettim. Şu ana kadar gördüğüm ne yazık ki en kötü acil olduğunu net olarak söyleyebilirim. Fiziki şartlar, fiziki şartların getirdiği uygun planlı olmaması bu soruna katkıda bulunuyordur. Şu anda hastanenin servislerinde yenileme faaliyetleri devam ediyor. Acil servis konusunda da mevcut yeri genişleterek yıkılarak modern bir bina yapmayı planlıyoruz. Çalışmalara başlayarak 1 Mayıs 2023 tarihine kadar bitirmeyi planlıyoruz."
Rize Şehir Hastanesi projesinin çok güzel olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, "Kesinlikle şehrin ihtiyacını karşılayacaktır. Çok modern, bütün ihtiyaçlar düşünülmüş. Burası bir çekim merkezi olmalı. Sağlık turizmi bölgemiz için de büyük bir avantaj. Bunu da bu hastane ile sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала