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Resmi Gazete'de yayımlandı: Tapuda yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tapuda yeni dönem
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T07:15+0300
2022-09-28T08:19+0300
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tapu
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Tapu sicilini oluşturan tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü ve tapu planlarına ilişkin, aplikasyon ve yüz ölçümü hesabı gibi teknik işlemlerde kullanılan yanılma sınırının tanımlanmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, kadastro çalışmalarının tamamlanmasından sonra farklı teknik ve idari altyapı ile üretilen veriler aynı sistem üzerinde işlem görmeye başladı. Bugünün teknolojilerine uygun, modern bilgi teknolojileri altyapısı kullanılarak yapılan çalışmalarla tescil edilen bir parsel ile 1920'li yıllarda o günün teknik kapasitesine göre ölçülen bir parsel aynı tapu sicil sistemine kayıtlı birer taşınmaz olarak görülüyor.Doğruluk ve hata kavramları, kadastro çalışmalarının teknik yönleri olan haritacılık faaliyetlerinin temelini oluşturuyor. Buna göre, yönetmelikte yanılma sınırına düzenleme getirildi.Yanılma sınırı hesabı belirlenecek"Tapu planının üretim yöntemi ve ölçeğine göre hesaplanan, taşınmazın zemindeki sınırları ile ölçü ve yüz ölçümü değerleri arasındaki ölçü tekniğine göre bilimsel olarak kabul edilebilir farkı" diye ifade edilen yanılma sınırının ilgili bölgelerde belirlenmesi için teknik komisyon kurulacak.Kadastro veri modeline uygun olarak, kesin koordinatlı (arşiv onaylı) geometriler ile geçici koordinatlı geometriler ayrı ayrı değerlendirilerek farklı yaklaşımlar ile yanılma sınırı hesabı belirlenecek.Kısa sürede yapılacak düzenlemeler sonucu Genel Müdürlük, veri sunulan parsel sorgu, web tapu gibi bütün platformlarda, yüz ölçümü bilgisi yanına yanılma sınırını da ekleyerek, taşınmaz piyasasının bütün taraflarının aynı seviyede bilgiye ulaşmasının önünü açmayı amaçlıyor.
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resmi gazete, tapu
resmi gazete, tapu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tapuda yeni dönem

07:15 28.09.2022 (güncellendi: 08:19 28.09.2022)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AA
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tapu sicilini oluşturan tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü ve tapu planlarına ilişkin, aplikasyon ve yüz ölçümü hesabı gibi teknik işlemlerde kullanılan yanılma sınırının tanımlanmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, kadastro çalışmalarının tamamlanmasından sonra farklı teknik ve idari altyapı ile üretilen veriler aynı sistem üzerinde işlem görmeye başladı. Bugünün teknolojilerine uygun, modern bilgi teknolojileri altyapısı kullanılarak yapılan çalışmalarla tescil edilen bir parsel ile 1920'li yıllarda o günün teknik kapasitesine göre ölçülen bir parsel aynı tapu sicil sistemine kayıtlı birer taşınmaz olarak görülüyor.
Doğruluk ve hata kavramları, kadastro çalışmalarının teknik yönleri olan haritacılık faaliyetlerinin temelini oluşturuyor. Buna göre, yönetmelikte yanılma sınırına düzenleme getirildi.

Yanılma sınırı hesabı belirlenecek

"Tapu planının üretim yöntemi ve ölçeğine göre hesaplanan, taşınmazın zemindeki sınırları ile ölçü ve yüz ölçümü değerleri arasındaki ölçü tekniğine göre bilimsel olarak kabul edilebilir farkı" diye ifade edilen yanılma sınırının ilgili bölgelerde belirlenmesi için teknik komisyon kurulacak.
Kadastro veri modeline uygun olarak, kesin koordinatlı (arşiv onaylı) geometriler ile geçici koordinatlı geometriler ayrı ayrı değerlendirilerek farklı yaklaşımlar ile yanılma sınırı hesabı belirlenecek.
Kısa sürede yapılacak düzenlemeler sonucu Genel Müdürlük, veri sunulan parsel sorgu, web tapu gibi bütün platformlarda, yüz ölçümü bilgisi yanına yanılma sınırını da ekleyerek, taşınmaz piyasasının bütün taraflarının aynı seviyede bilgiye ulaşmasının önünü açmayı amaçlıyor.
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