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https://sputniknews.com.tr/20220928/powelldan-dijital-finans-icin-duzenleme-cagrisi-cok-dikkatli-olmamiz-gerekiyor--1061697028.html
Powell'dan dijital finans için düzenleme çağrısı: Çok dikkatli olmamız gerekiyor
Powell'dan dijital finans için düzenleme çağrısı: Çok dikkatli olmamız gerekiyor
Fed Başkanı Powell, merkeziyetsiz finansın dikkatli bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Kripto faaliyetlerinin düzenleyici çerçeve içinde nasıl... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T02:38+0300
2022-09-28T02:45+0300
ekonomi
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abd merkez bankası (fed)
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Genel Müdürü Agustin Carstens ve Singapur Merkez Bankası Başkanı Ravi Menon, Fransa Merkez Bankası tarafından düzenlenen konferansta, finansal hizmetlerin dijitalleştirilmesiyle ilgili finansal istikrar zorluklarının nasıl ele alınabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Para politikası normalleşmesinin merkeziyetsiz finans ekosisteminde önemli yapısal sorunları ortaya çıkardığına dikkati çeken Powell, merkeziyetsiz finansın dikkatli bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.Powell, merkeziyetsiz finans yayıldıkça daha uygun düzenlemeye ihtiyaç olacağını vurgulayarak, "Kripto faaliyetlerinin düzenleyici çerçeve içinde nasıl ele alındığı konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.Kripto varlıklar dahil olmak üzere sorumlu inovasyonu desteklediklerini belirten Powell, düzenlemenin amacının tuzaklardan kaçınırken gerçek inovasyonun faydalarından yararlanmanın sağlanacağı eşit bir oyun alanı yaratmak olduğunu aktardı.Powell, hem geleneksel dijital varlıkları hem de inovatif yapıları düzenlemek açısından yapacak çok işleri olduğunu kaydetti.Merkez bankası'nın her zaman paraya olan güvenin birincil kaynağı olacağını belirten Powell, merkez bankası dijital para birimi çıkarılması konusunda politika ve teknolojik endişeleri değerlendirdiklerini ve bunda ilerleyip ilerlemeyecekleri konusunda alınmış bir karar olmadığını ifade etti.Lagarde: Onlarca yıldır oynadığımız çapa rolünü kaybetme riskiyle karşı karşıyayızECB Başkanı Lagarde da ECB'nin dijital euro prototipi geliştirmeye başlayıp başlamama konusunda bir yıl içinde karar vermeyi planladığını söyledi.Merkez bankalarının para birimleri için önemli destek sağladığını belirten Lagarde, bunun onları özel paradan çok daha istikrarlı hale getirdiğini dile getirdi.Lagarde, "Eğer o oyunun içinde değilsek, dijital merkez bankası para birimi konusunda deney yapmaya, yenilik yapmaya dahil olmazsak, onlarca yıldır oynadığımız çapa rolünü kaybetme riskiyle karşı karşıyayız" dedi.
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fed, abd merkez bankası (fed)
fed, abd merkez bankası (fed)

Powell'dan dijital finans için düzenleme çağrısı: Çok dikkatli olmamız gerekiyor

02:38 28.09.2022 (güncellendi: 02:45 28.09.2022)
© AP Photo / Jacquelyn MartinABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell,
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Fed Başkanı Powell, merkeziyetsiz finansın dikkatli bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Kripto faaliyetlerinin düzenleyici çerçeve içinde nasıl ele alındığı konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Genel Müdürü Agustin Carstens ve Singapur Merkez Bankası Başkanı Ravi Menon, Fransa Merkez Bankası tarafından düzenlenen konferansta, finansal hizmetlerin dijitalleştirilmesiyle ilgili finansal istikrar zorluklarının nasıl ele alınabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Para politikası normalleşmesinin merkeziyetsiz finans ekosisteminde önemli yapısal sorunları ortaya çıkardığına dikkati çeken Powell, merkeziyetsiz finansın dikkatli bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
Powell, merkeziyetsiz finans yayıldıkça daha uygun düzenlemeye ihtiyaç olacağını vurgulayarak, "Kripto faaliyetlerinin düzenleyici çerçeve içinde nasıl ele alındığı konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.
Kripto varlıklar dahil olmak üzere sorumlu inovasyonu desteklediklerini belirten Powell, düzenlemenin amacının tuzaklardan kaçınırken gerçek inovasyonun faydalarından yararlanmanın sağlanacağı eşit bir oyun alanı yaratmak olduğunu aktardı.
Powell, hem geleneksel dijital varlıkları hem de inovatif yapıları düzenlemek açısından yapacak çok işleri olduğunu kaydetti.
Merkez bankası'nın her zaman paraya olan güvenin birincil kaynağı olacağını belirten Powell, merkez bankası dijital para birimi çıkarılması konusunda politika ve teknolojik endişeleri değerlendirdiklerini ve bunda ilerleyip ilerlemeyecekleri konusunda alınmış bir karar olmadığını ifade etti.

Lagarde: Onlarca yıldır oynadığımız çapa rolünü kaybetme riskiyle karşı karşıyayız

ECB Başkanı Lagarde da ECB'nin dijital euro prototipi geliştirmeye başlayıp başlamama konusunda bir yıl içinde karar vermeyi planladığını söyledi.
Merkez bankalarının para birimleri için önemli destek sağladığını belirten Lagarde, bunun onları özel paradan çok daha istikrarlı hale getirdiğini dile getirdi.
Lagarde, "Eğer o oyunun içinde değilsek, dijital merkez bankası para birimi konusunda deney yapmaya, yenilik yapmaya dahil olmazsak, onlarca yıldır oynadığımız çapa rolünü kaybetme riskiyle karşı karşıyayız" dedi.
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