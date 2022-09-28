https://sputniknews.com.tr/20220928/parkta-torpil-patlatildiktan-sonra-kalp-krizi-geciren-11-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1061729028.html
Parkta torpil patlatıldıktan sonra kalp krizi geçiren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Parkta torpil patlatıldıktan sonra kalp krizi geçiren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Denizli'de, evinin yakınındaki parkta oynarken torpil patlatılması üzerine kalp krizi geçiren 11 yaşındaki Mehmet Akhan, kaldırıldığı hastanede hayatını... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T18:53+0300
2022-09-28T18:53+0300
2022-09-28T18:55+0300
torpil
türkiye
kalp krizi
çocuk
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Denizli'de Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde, evinin yakınındaki parkta arkadaşlarıyla oynayan Mehmet Akhan, birden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Akhan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Parkta diğer çocukların ifadesine başvuran polis, parkta torpil patlatıldığını; kalp hastası olduğu öğrenilen Akhan'ın patlama sesinden sonra rahatsızlandığını belirledi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside, Akhan'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi.Mehmet Akhan'ın cenazesi, Kayıhan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220503/15-yasindaki-irem-kalp-krizinden-yasamini-yitirdi-1056049210.html
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torpil, kalp krizi, çocuk
torpil, kalp krizi, çocuk
Parkta torpil patlatıldıktan sonra kalp krizi geçiren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
18:53 28.09.2022 (güncellendi: 18:55 28.09.2022) Abone ol
Denizli'de, evinin yakınındaki parkta oynarken torpil patlatılması üzerine kalp krizi geçiren 11 yaşındaki Mehmet Akhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'de Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde, evinin yakınındaki parkta arkadaşlarıyla oynayan Mehmet Akhan, birden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Akhan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Parkta diğer çocukların ifadesine başvuran polis, parkta torpil patlatıldığını; kalp hastası olduğu öğrenilen Akhan'ın patlama sesinden sonra rahatsızlandığını belirledi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside, Akhan'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
Mehmet Akhan'ın cenazesi, Kayıhan Mezarlığı'nda toprağa verildi.