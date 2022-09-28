https://sputniknews.com.tr/20220928/parkta-torpil-patlatildiktan-sonra-kalp-krizi-geciren-11-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1061729028.html

Parkta torpil patlatıldıktan sonra kalp krizi geçiren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Parkta torpil patlatıldıktan sonra kalp krizi geçiren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Denizli'de, evinin yakınındaki parkta oynarken torpil patlatılması üzerine kalp krizi geçiren 11 yaşındaki Mehmet Akhan, kaldırıldığı hastanede hayatını... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T18:53+0300

2022-09-28T18:53+0300

2022-09-28T18:55+0300

torpil

türkiye

kalp krizi

çocuk

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Denizli'de Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde, evinin yakınındaki parkta arkadaşlarıyla oynayan Mehmet Akhan, birden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Akhan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Parkta diğer çocukların ifadesine başvuran polis, parkta torpil patlatıldığını; kalp hastası olduğu öğrenilen Akhan'ın patlama sesinden sonra rahatsızlandığını belirledi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside, Akhan'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi.Mehmet Akhan'ın cenazesi, Kayıhan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

https://sputniknews.com.tr/20220503/15-yasindaki-irem-kalp-krizinden-yasamini-yitirdi-1056049210.html

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