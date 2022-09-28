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https://sputniknews.com.tr/20220928/ogrencilerin-acliktan-bayildigi-videolar-sri-lankada-kriz-yaratti-sosyal-medya-yasagi-getirildi-1061700520.html
Öğrencilerin açlıktan bayıldığı videolar Sri Lanka'da kriz yarattı: Sosyal medya yasağı getirildi
Öğrencilerin açlıktan bayıldığı videolar Sri Lanka'da kriz yarattı: Sosyal medya yasağı getirildi
Ekonomik krizle boğuşan Sri Lanka'da bazı öğrencilerin okulda açlıktan bayıldığına dair yayınlanan videoların tepki çekmesi üzerine kamu görevlilerinin sosyal... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T10:13+0300
2022-09-28T10:17+0300
dünya
sri lanka
ekonomik kriz
baygınlık
çocuk
öğrenci
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Sri Lanka Kamu Yönetimi Bakanlığı'ndan gelen yeni bir yönetmelik değişikliğiyle, 1.5 milyon kamu görevlisinin medyaya konuşma yasağı genişletildi. Bu kapsamda kamu görevlilerinin sosyal medya paylaşımlarında görüşlerini ifade etmesi de yasaklandı.Yönetmelikte, "Kamu görevlilerinin sosyal medyada görüşlerini ifade etmesi, disiplin cezasına yol açan bir suç teşkil etmektedir" ifadesi yer aldı.Sosyal medya yasağına ilişkin yönetmelik değişikliği, bazı öğrencilerin açlıktan okulda bayıldıklarına dair sağlık yetkilileri ve öğretmenlerin yaptığı paylaşımların ardından geldi.22 milyon nüfuslu Sri Lanka, hükümetin birçok temel ihtiyaç malzemesini ithal etmek için ihtiyaç duyduğu dolar rezervlerinin tükendiği 2021'den bu yana tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya.Ekonomik krizin tetiklediği gıda krizi ve resmi rakamların çok üzerinde olan enflasyon rakamları geçtiğimiz temmuz ayında cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın görevden alınmasıyla sonuçlanan protestoları tetiklemişti.Sağlık Bakanı Keheliya Rambukwella, okullardaki öğrencilerin yetersiz beslendikleri yönündeki iddiaları reddederek, 'siyasi güdümlü' olduğunu iddia ettiği kamu çalışanlarını durumu abartmakla suçladı.Dünya Gıda Programı'nın son raporunda ise Sri Lanka nüfusunun üçte birine tekabül eden 6 milyon kişinin gıda güvenliğine sahip olmadığı ve insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.
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sri lanka, ekonomik kriz, baygınlık, çocuk, öğrenci
sri lanka, ekonomik kriz, baygınlık, çocuk, öğrenci

Öğrencilerin açlıktan bayıldığı videolar Sri Lanka'da kriz yarattı: Sosyal medya yasağı getirildi

10:13 28.09.2022 (güncellendi: 10:17 28.09.2022)
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARAGıda kıtlığı yaşanan Sri Lanka'da 2-3 gün içinde ekmek de dahil olmak üzere unlu mamullerin tükenmesi bekleniyor.
Gıda kıtlığı yaşanan Sri Lanka'da 2-3 gün içinde ekmek de dahil olmak üzere unlu mamullerin tükenmesi bekleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
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Ekonomik krizle boğuşan Sri Lanka'da bazı öğrencilerin okulda açlıktan bayıldığına dair yayınlanan videoların tepki çekmesi üzerine kamu görevlilerinin sosyal medyada görüşlerini ifade etmesi yasaklandı.
Sri Lanka Kamu Yönetimi Bakanlığı'ndan gelen yeni bir yönetmelik değişikliğiyle, 1.5 milyon kamu görevlisinin medyaya konuşma yasağı genişletildi. Bu kapsamda kamu görevlilerinin sosyal medya paylaşımlarında görüşlerini ifade etmesi de yasaklandı.
Yönetmelikte, "Kamu görevlilerinin sosyal medyada görüşlerini ifade etmesi, disiplin cezasına yol açan bir suç teşkil etmektedir" ifadesi yer aldı.
Sosyal medya yasağına ilişkin yönetmelik değişikliği, bazı öğrencilerin açlıktan okulda bayıldıklarına dair sağlık yetkilileri ve öğretmenlerin yaptığı paylaşımların ardından geldi.
22 milyon nüfuslu Sri Lanka, hükümetin birçok temel ihtiyaç malzemesini ithal etmek için ihtiyaç duyduğu dolar rezervlerinin tükendiği 2021'den bu yana tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya.
Ekonomik krizin tetiklediği gıda krizi ve resmi rakamların çok üzerinde olan enflasyon rakamları geçtiğimiz temmuz ayında cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın görevden alınmasıyla sonuçlanan protestoları tetiklemişti.
Sağlık Bakanı Keheliya Rambukwella, okullardaki öğrencilerin yetersiz beslendikleri yönündeki iddiaları reddederek, 'siyasi güdümlü' olduğunu iddia ettiği kamu çalışanlarını durumu abartmakla suçladı.
Dünya Gıda Programı'nın son raporunda ise Sri Lanka nüfusunun üçte birine tekabül eden 6 milyon kişinin gıda güvenliğine sahip olmadığı ve insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.
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