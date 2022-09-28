https://sputniknews.com.tr/20220928/ogrencilerin-acliktan-bayildigi-videolar-sri-lankada-kriz-yaratti-sosyal-medya-yasagi-getirildi-1061700520.html

Öğrencilerin açlıktan bayıldığı videolar Sri Lanka'da kriz yarattı: Sosyal medya yasağı getirildi

Öğrencilerin açlıktan bayıldığı videolar Sri Lanka'da kriz yarattı: Sosyal medya yasağı getirildi

Ekonomik krizle boğuşan Sri Lanka'da bazı öğrencilerin okulda açlıktan bayıldığına dair yayınlanan videoların tepki çekmesi üzerine kamu görevlilerinin sosyal... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T10:13+0300

2022-09-28T10:13+0300

2022-09-28T10:17+0300

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öğrenci

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Sri Lanka Kamu Yönetimi Bakanlığı'ndan gelen yeni bir yönetmelik değişikliğiyle, 1.5 milyon kamu görevlisinin medyaya konuşma yasağı genişletildi. Bu kapsamda kamu görevlilerinin sosyal medya paylaşımlarında görüşlerini ifade etmesi de yasaklandı.Yönetmelikte, "Kamu görevlilerinin sosyal medyada görüşlerini ifade etmesi, disiplin cezasına yol açan bir suç teşkil etmektedir" ifadesi yer aldı.Sosyal medya yasağına ilişkin yönetmelik değişikliği, bazı öğrencilerin açlıktan okulda bayıldıklarına dair sağlık yetkilileri ve öğretmenlerin yaptığı paylaşımların ardından geldi.22 milyon nüfuslu Sri Lanka, hükümetin birçok temel ihtiyaç malzemesini ithal etmek için ihtiyaç duyduğu dolar rezervlerinin tükendiği 2021'den bu yana tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya.Ekonomik krizin tetiklediği gıda krizi ve resmi rakamların çok üzerinde olan enflasyon rakamları geçtiğimiz temmuz ayında cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın görevden alınmasıyla sonuçlanan protestoları tetiklemişti.Sağlık Bakanı Keheliya Rambukwella, okullardaki öğrencilerin yetersiz beslendikleri yönündeki iddiaları reddederek, 'siyasi güdümlü' olduğunu iddia ettiği kamu çalışanlarını durumu abartmakla suçladı.Dünya Gıda Programı'nın son raporunda ise Sri Lanka nüfusunun üçte birine tekabül eden 6 milyon kişinin gıda güvenliğine sahip olmadığı ve insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.

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sri lanka, ekonomik kriz, baygınlık, çocuk, öğrenci