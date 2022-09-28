Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220928/nijeryada-siddet-olaylari-nedeniyle-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi--1061740854.html
Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Nijerya'nın Edo eyaletinde artan silahlı saldırılar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T23:41+0300
2022-09-28T23:41+0300
dünya
nijerya
sokağa çıkma kısıtlaması
sokağa çıkma yasağı
polis
şiddet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1057013120_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_8e9de5d3830131305fc8ae9465b7af60.jpg
Edo Eyalet Valiliği Sekreteri Osarodion Ogie, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Obazagbon ve Ogheghe bölgelerinde artan şiddet olayları nedeniyle 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.Ogie, söz konusu bölgelerde güvenlik tatbikatı yapılacağını bildirdi.Ulusal basında çıkan haberlerde, eyalette düzenlenen operasyonlarda 37 silahlı çete üyesi yakalanmıştı.Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20220921/nijeryada-kiliseye-saldiri-45-kisi-kacirildi-1061449125.html
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1057013120_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_050e3483b37d154023483483a6d34227.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nijerya, sokağa çıkma kısıtlaması, sokağa çıkma yasağı, polis, şiddet
nijerya, sokağa çıkma kısıtlaması, sokağa çıkma yasağı, polis, şiddet

Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

23:41 28.09.2022
© AP Photo / Ben CurtisNijerya polisi
Nijerya polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Ben Curtis
Abone olTelegram
Nijerya'nın Edo eyaletinde artan silahlı saldırılar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Edo Eyalet Valiliği Sekreteri Osarodion Ogie, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Obazagbon ve Ogheghe bölgelerinde artan şiddet olayları nedeniyle 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.
Ogie, söz konusu bölgelerde güvenlik tatbikatı yapılacağını bildirdi.
Ulusal basında çıkan haberlerde, eyalette düzenlenen operasyonlarda 37 silahlı çete üyesi yakalanmıştı.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Nijerya polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
DÜNYA
Nijerya'da kiliseye saldırı: 45 kişi kaçırıldı
21 Eylül, 02:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала