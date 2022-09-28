https://sputniknews.com.tr/20220928/mhp-kartal-ilce-baskan-yardimcisi-sancaktepede-silahli-saldiriya-ugradi-1061696284.html

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Sancaktepe’de silahlı saldırıya uğradı

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Sancaktepe’de silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Sancaktepe'de, alışveriş için gittiği marketin önünde silahlı saldırıya uğrayan MHP Kartal ilçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer yaralanarak hastaneye... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T02:12+0300

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türkiye

istanbul

sancaktepe

mhp

kartal

erkan hançer

saldırı

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Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Çağrı Sokak’ta bulunan bir marketin önünde meydana geldi.Sancaktepe'de dün saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, markete alışveriş yapmak için giden MHP Kartal ilçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, marketten çıkıp aracına yöneldiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.Hançer, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Gelen sağlık ekipleri, Hançer’i ambulansa koyarak Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Erkan Hançer’in tedavi altına alındığı belirtildi.Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan Hançer’in kaldırıldığı hastane önünde tedbir amaçlı çevik kuvvet ekiplerinin beklediği görüldü.

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