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MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Sancaktepe’de silahlı saldırıya uğradı
MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Sancaktepe’de silahlı saldırıya uğradı
İstanbul Sancaktepe'de, alışveriş için gittiği marketin önünde silahlı saldırıya uğrayan MHP Kartal ilçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer yaralanarak hastaneye... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T02:12+0300
2022-09-28T02:12+0300
türkiye
istanbul
sancaktepe
mhp
kartal
erkan hançer
saldırı
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Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Çağrı Sokak’ta bulunan bir marketin önünde meydana geldi.Sancaktepe'de dün saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, markete alışveriş yapmak için giden MHP Kartal ilçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, marketten çıkıp aracına yöneldiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.Hançer, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Gelen sağlık ekipleri, Hançer’i ambulansa koyarak Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Erkan Hançer’in tedavi altına alındığı belirtildi.Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan Hançer’in kaldırıldığı hastane önünde tedbir amaçlı çevik kuvvet ekiplerinin beklediği görüldü.
türkiye
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istanbul, sancaktepe, mhp, kartal, erkan hançer, saldırı
istanbul, sancaktepe, mhp, kartal, erkan hançer, saldırı

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Sancaktepe’de silahlı saldırıya uğradı

02:12 28.09.2022
© DHAMHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Sancaktepe’de silahlı saldırıya uğradı
MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Sancaktepe’de silahlı saldırıya uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© DHA
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İstanbul Sancaktepe'de, alışveriş için gittiği marketin önünde silahlı saldırıya uğrayan MHP Kartal ilçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hançer’in kaldırıldığı hastane önünde tedbir amaçlı çevik kuvvet ekiplerinin beklediği görüldü.
Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Çağrı Sokak’ta bulunan bir marketin önünde meydana geldi.
Sancaktepe'de dün saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, markete alışveriş yapmak için giden MHP Kartal ilçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, marketten çıkıp aracına yöneldiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Hançer, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekipleri, Hançer’i ambulansa koyarak Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Erkan Hançer’in tedavi altına alındığı belirtildi.
Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan Hançer’in kaldırıldığı hastane önünde tedbir amaçlı çevik kuvvet ekiplerinin beklediği görüldü.
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