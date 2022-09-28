https://sputniknews.com.tr/20220928/mgk-toplantisi-sona-erdi-1061732623.html

MGK'dan Yunanistan'a Adalar tepkisi: Meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina etmeyeceğiz

MGK'dan Yunanistan'a Adalar tepkisi: Meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı sona erdi. Toplantı 4 saat sürdü. MGK bildirisinde, "Milletimizin hak ve menfaatleri için her türlü... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T20:52+0300

2022-09-28T20:52+0300

2022-09-28T21:09+0300

mgk

türkiye

milli güvenlik kurulu (mgk)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061732794_0:78:3363:1970_1920x0_80_0_0_df440b525bf8acc6f8557865c128a4e7.jpg

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4 saat sürdü.Toplantıda, ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ile göreve getirilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ilk kez yer aldı. Toplantı sonrası bildirisi yayımladı. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mgk, milli güvenlik kurulu (mgk)