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MGK'dan Yunanistan'a Adalar tepkisi: Meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina etmeyeceğiz
MGK'dan Yunanistan'a Adalar tepkisi: Meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina etmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı sona erdi. Toplantı 4 saat sürdü. MGK bildirisinde, "Milletimizin hak ve menfaatleri için her türlü... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
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milli güvenlik kurulu (mgk)
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4 saat sürdü.Toplantıda, ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ile göreve getirilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ilk kez yer aldı. Toplantı sonrası bildirisi yayımladı. Bildiride şu ifadelere yer verildi:
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mgk, milli güvenlik kurulu (mgk)
mgk, milli güvenlik kurulu (mgk)

MGK'dan Yunanistan'a Adalar tepkisi: Meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina etmeyeceğiz

20:52 28.09.2022 (güncellendi: 21:09 28.09.2022)
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı sona erdi. Toplantı 4 saat sürdü. MGK bildirisinde, "Milletimizin hak ve menfaatleri için her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina edilmeyecektir" denildi.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4 saat sürdü.
Toplantıda, ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ile göreve getirilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ilk kez yer aldı.
Toplantı sonrası bildirisi yayımladı. Bildiride şu ifadelere yer verildi:
"Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir.
(ABD'nin Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı) Müttefiklik ruhuna aykırı olan bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunulmuştur.
Yunanistan'ın beyhude çabalarına karşı milletimizin menfaatlerinin muhafazası için her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina etmeyeceğimiz vurgulandı.
Kıbrıs Türklerinin haklarının savunulması faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, tüm ülkeler KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya davet edilmiştir.
Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasına matuf adımların gecikmeksizin atılması gerektiği, Türkiye'nin barışın sağlanması için gayretini sürdüreceği ifade edilmiştir.
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