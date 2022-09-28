https://sputniknews.com.tr/20220928/mgk-bugun-toplaniyor-gundem-yunanistan-ve-terorle-mucadele-1061698801.html
MGK bugün toplanıyor: Gündem Yunanistan ve terörle mücadele
MGK bugün toplanıyor: Gündem Yunanistan ve terörle mücadele
Milli Güvenlik Kurulu bugün yoğun bir gündemde toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T08:24+0300
2022-09-28T08:24+0300
2022-09-28T08:24+0300
politika
mgk
milli güvenlik kurulu (mgk)
yunanistan
rusya
ukrayna
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), kritik başlıklarla Beştepe'de toplanacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Yunanistan'ın gerilimi artıran adımları kapsamlı bir şekilde ele alınacak.Ege'deki adaların uluslararası hukuk çiğnenerek silahlandırılması ve Yunanistan'daki Amerikan üslerinin artması başta olmak üzere son gelişmeler değerlendirilecek.Terörle mücadele de MGK gündemindeYurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları da kurulun gündeminde yer alacak. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde devam eden mevcut operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın hem yurt içinde, hem de Suriye ve Irak'ta devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında sunum yapması bekleniyor.Tahıl anlaşmasının takibi ve ateşkes çabaları değerlendirilecekMGK'da Rusya-Ukrayna krizi, tahıl koridoru anlaşmasının takibi ve ateşkes çabaları gözden geçirilecek.Yazılı açıklama yapılacakMilli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar, toplantı sonrası yapılacak yazılı açıklama ile kamuoyu ile paylaşılacak.
yunanistan
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mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), yunanistan, rusya, ukrayna
mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), yunanistan, rusya, ukrayna
MGK bugün toplanıyor: Gündem Yunanistan ve terörle mücadele
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Milli Güvenlik Kurulu bugün yoğun bir gündemde toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak. Yunanistan'ın Ege'deki adımları, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasında devam eden kriz, öncelikli gündem başlıkları olacak.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), kritik başlıklarla Beştepe'de toplanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Yunanistan'ın gerilimi artıran adımları kapsamlı bir şekilde ele alınacak.
Ege'deki adaların uluslararası hukuk çiğnenerek silahlandırılması ve Yunanistan'daki Amerikan üslerinin artması başta olmak üzere son gelişmeler değerlendirilecek.
Terörle mücadele de MGK gündeminde
Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları da kurulun gündeminde yer alacak. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde devam eden mevcut operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın hem yurt içinde, hem de Suriye ve Irak'ta devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında sunum yapması bekleniyor.
Tahıl anlaşmasının takibi ve ateşkes çabaları değerlendirilecek
MGK'da Rusya-Ukrayna krizi, tahıl koridoru anlaşmasının takibi ve ateşkes çabaları gözden geçirilecek.
Yazılı açıklama yapılacak
Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar, toplantı sonrası yapılacak yazılı açıklama ile kamuoyu ile paylaşılacak.