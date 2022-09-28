https://sputniknews.com.tr/20220928/mgk-bugun-toplaniyor-gundem-yunanistan-ve-terorle-mucadele-1061698801.html

MGK bugün toplanıyor: Gündem Yunanistan ve terörle mücadele

MGK bugün toplanıyor: Gündem Yunanistan ve terörle mücadele

Milli Güvenlik Kurulu bugün yoğun bir gündemde toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T08:24+0300

2022-09-28T08:24+0300

2022-09-28T08:24+0300

politika

mgk

milli güvenlik kurulu (mgk)

yunanistan

rusya

ukrayna

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), kritik başlıklarla Beştepe'de toplanacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Yunanistan'ın gerilimi artıran adımları kapsamlı bir şekilde ele alınacak.Ege'deki adaların uluslararası hukuk çiğnenerek silahlandırılması ve Yunanistan'daki Amerikan üslerinin artması başta olmak üzere son gelişmeler değerlendirilecek.Terörle mücadele de MGK gündemindeYurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları da kurulun gündeminde yer alacak. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde devam eden mevcut operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın hem yurt içinde, hem de Suriye ve Irak'ta devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında sunum yapması bekleniyor.Tahıl anlaşmasının takibi ve ateşkes çabaları değerlendirilecekMGK'da Rusya-Ukrayna krizi, tahıl koridoru anlaşmasının takibi ve ateşkes çabaları gözden geçirilecek.Yazılı açıklama yapılacakMilli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar, toplantı sonrası yapılacak yazılı açıklama ile kamuoyu ile paylaşılacak.

yunanistan

rusya

ukrayna

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mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), yunanistan, rusya, ukrayna