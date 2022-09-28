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https://sputniknews.com.tr/20220928/lerzan-mutluya-seren-serengile-hakaretten-8-bin-lira-para-cezasi-1061712619.html
Lerzan Mutlu'ya Seren Serengil'e hakaretten 8 bin lira para cezası
Lerzan Mutlu'ya Seren Serengil'e hakaretten 8 bin lira para cezası
Sosyal medya üzerinden Seren Serengil ve annesine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Lerzan Mutlu hakkında 8 bin 720 TL... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T13:44+0300
2022-09-28T13:44+0300
yaşam
seren serengil
hakaret
para cezası
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Sanatçı Lerzan Mutlu'nun 2020 yılında sosyal medya hesabı üzerinden Seren Serengil ve annesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle 'zincirleme şekilde sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Lerzan Mutlu ile müştekiler Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu.Duruşmada söz alan müşteki Nevin Teoman’ın avukatı, “Hakaretin muhatabının müvekkilim ve kızı olduğu açıktır” diyerek Lerzan Mutlu’nun cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise, “Müvekkilin beraatini talep ederiz. Müvekkilimin yaptığı paylaşımın muhatabı müştekiler değildir ve bu iddia da ispatlanamamıştır. Dosyada atılı suçun işlendiğine dair somut delil bulunmamaktadır” dedi.Davayı karara bağlayan mahkeme, Lerzan Mutlu hakkında “sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret” suçundan 8 bin 720 TL adli para cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.İddianameAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Seren Serengil ile Lerzan Mutlu arasında olay öncesine dayanan husumet ve anlaşmazlıkların bulunduğu, Lerzan Mutlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden Seren Serengil'e ve annesine yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirtilmişti. Taraflar arasında başlatılan uzlaşma sürecinin olumsuz sonuçlandığı ve tarafların uzlaşamadıklarının kaydedildiği iddianamede, Lerzan Mutlu'nun 'zincirleme şekilde sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 4 ay 10 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220602/lerzan-mutlu-seren-serengile-hakaretten-hakim-karsisinda-ozur-dileseydi-sikayetten-vazgececektim-1056914540.html
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seren serengil, hakaret, para cezası
seren serengil, hakaret, para cezası

Lerzan Mutlu'ya Seren Serengil'e hakaretten 8 bin lira para cezası

13:44 28.09.2022
© İHASeren Serengil
Seren Serengil - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© İHA
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Sosyal medya üzerinden Seren Serengil ve annesine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Lerzan Mutlu hakkında 8 bin 720 TL adli para cezası verildi.
Sanatçı Lerzan Mutlu'nun 2020 yılında sosyal medya hesabı üzerinden Seren Serengil ve annesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle 'zincirleme şekilde sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Lerzan Mutlu ile müştekiler Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu.
Duruşmada söz alan müşteki Nevin Teoman’ın avukatı, “Hakaretin muhatabının müvekkilim ve kızı olduğu açıktır” diyerek Lerzan Mutlu’nun cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise, “Müvekkilin beraatini talep ederiz. Müvekkilimin yaptığı paylaşımın muhatabı müştekiler değildir ve bu iddia da ispatlanamamıştır. Dosyada atılı suçun işlendiğine dair somut delil bulunmamaktadır” dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme, Lerzan Mutlu hakkında “sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret” suçundan 8 bin 720 TL adli para cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

İddianame

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Seren Serengil ile Lerzan Mutlu arasında olay öncesine dayanan husumet ve anlaşmazlıkların bulunduğu, Lerzan Mutlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden Seren Serengil'e ve annesine yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirtilmişti. Taraflar arasında başlatılan uzlaşma sürecinin olumsuz sonuçlandığı ve tarafların uzlaşamadıklarının kaydedildiği iddianamede, Lerzan Mutlu'nun 'zincirleme şekilde sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 4 ay 10 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Seren Serengil - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
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Lerzan Mutlu, Seren Serengil'e hakaretten hakim karşısında: 'Özür dileseydi şikayetten vazgeçerdim'
2 Haziran , 13:50
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