Klazomenai'de 2500 yıllık mitolojik yaratıklar ve araba yarışlarıyla süslenmiş lavabo bulundu

© DHA Antik dönemin seramik üretim merkezi Klazomenai'da, 2 bin 500 yıllık perirrhanterion (vücut temizliğinde kullanılan, yüksek ayak üzerine oturan büyük yayvan formlu kap-lavabo) bulundu. Kazı Başkanı Ersoy, "Klazomenai, Batı Anadolu'daki Ion kent devletinden biri. Özellikle Arkaik dönemde, milattan önce 6. yüzyılda bölgedeki en önemli seramik üretim merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Burada gerçekleştirilen kazılarda da kent ile bağlantılı atölyelerin üretmiş olduğu çok sayıda figürlü seramikler ve lahitler de buluyoruz. Bu yılki kazılarda, fantastik mitolojik yaratıklarla ve araba yarışlarıyla bezeli bir lavabo ayağı ve tabanı bulundu. Milattan önce 6. yüzyıla ait bu eser, bugünden yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine ait. Bu şekilde figürlerle bezeli, kabartmalı ve boyalı bir örneğini şimdiye kadar bilmiyoruz" diye konuştu.