https://sputniknews.com.tr/20220928/kilicdaroglundan-saadet-partisi-lideri-karamollaogluna-ziyaret-1061728124.html

Kılıçdaroğlu'ndan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’na ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’na ziyaret

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu ile çok geniş ve... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T18:30+0300

2022-09-28T18:30+0300

2022-09-28T18:30+0300

temel karamollaoğlu

politika

kemal kılıçdaroğlu

6'lı masa

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Saadet Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti.2 Ekim’de CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 6’lı masa toplantısı öncesi davet niteliğinde gerçekleştirilen ziyaret yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. 'Konuları hafta sonu karara bağlayacağız'Görüşme çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Karamollaoğlu, “Kılıçdaroğlu ile çok geniş ve güzel bir sohbette bulunduk. Birçok konu gündemimize geldi. İnşallah bu hafta sonunda kendisinin ev sahipliğinde oturarak bu konuları karara bağlayacağız. O zaman birtakım açıklamalar yapılacak. Şimdilik bu kadarla yetiniyorum ben” diye konuştu.‘Düşünceleri karşılıklı paylaştık’CHP lideri Kılıçdaroğlu ise yaptığı açıklamada, “Genel Başkana gündeme dair bilgiler verdim. Düşünceleri karşılıklı paylaştık. Yorumlarımız oldu, son derece keyifli ve verimli bir görüşme oldu. Genel Başkana ev sahipliği için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220927/altili-masa-2-ekimde-toplanacak-ilk-ziyaret-babacana-1061655983.html

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temel karamollaoğlu, kemal kılıçdaroğlu, 6'lı masa