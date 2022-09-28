https://sputniknews.com.tr/20220928/kilicdaroglundan-davutogluna-ziyaret-1061693191.html
Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T00:40+0300
2022-09-28T00:40+0300
2022-09-28T00:40+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
gelecek partisi
kemal kılıçdaroğlu
ahmet davutoğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 2.5 saat sürdü.Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu herhangi bir açıklama yapmadı.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), gelecek partisi, kemal kılıçdaroğlu, ahmet davutoğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), gelecek partisi, kemal kılıçdaroğlu, ahmet davutoğlu
Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.
Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 2.5 saat sürdü.
Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu herhangi bir açıklama yapmadı.