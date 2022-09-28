https://sputniknews.com.tr/20220928/kilicdaroglundan-davutogluna-ziyaret-1061693191.html

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü. 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T00:40+0300

2022-09-28T00:40+0300

2022-09-28T00:40+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

gelecek partisi

kemal kılıçdaroğlu

ahmet davutoğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 2.5 saat sürdü.Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu herhangi bir açıklama yapmadı.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), gelecek partisi, kemal kılıçdaroğlu, ahmet davutoğlu