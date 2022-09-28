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İzmir'de doktor ile hasta arasındaki tartışmaya yönelik inceleme başlatıldı
İzmir'de doktor ile hasta arasındaki tartışmaya yönelik inceleme başlatıldı
İzmir'de dün yaşanan ve sosyal medyada tepkilere neden olan doktor ve hasta tartışmasıyla ilgili inceleme başlatıldı 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T12:47+0300
2022-09-28T12:47+0300
yaşam
izmir
doktor
hasta
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İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor ile hasta arasında yaşanan tartışmaya ilişkin inceleme başlattı.AA'da yer alan habere göre, hastanenin cildiye servisinde her ikisi de kadın olan hasta ile uzman doktor arasında yaşanan tartışmanın yer aldığı görüntülerin bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.Sosyal medyadaki görüntüler ve hastanedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi, tartışmaya ilişkin inceleme başlatıldı.Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, koridora çıkan doktorun hastaya yönelik yüksek sesle "Sen kimsin, işim var, yöneticim çağırdı sana ne, hesap mı vereceğim? Sen kimsin bana soru soruyorsun? Çağırın güvenliği, kim bu kadın ya" şeklindeki sözleri yer alıyor.Kayıtlarda, söz konusu tartışma esnasında bir çocuğun muayene için gelen annesine sarıldığı, bu sırada hastanın doktora yanında çocuğunun olduğunu söylediği ve bazı hastaların da hekimi bu şekilde uyardığı da duyuluyor.Doktorun hastaya yönelik konuşmaya devam ettiği, "Seni var ya mahkemeye veririm görürsün, ödersin 10 bin lirayı görürsün o kadar paran varsa." diye konuştuğu, koridorda toplanan bazı kişilerin de doktora sakin olmasını gerektiğini söylediği de kayıtlarda yer alıyor.
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izmir, doktor, hasta
izmir, doktor, hasta

İzmir'de doktor ile hasta arasındaki tartışmaya yönelik inceleme başlatıldı

12:47 28.09.2022
© AASağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AA
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İzmir'de dün yaşanan ve sosyal medyada tepkilere neden olan doktor ve hasta tartışmasıyla ilgili inceleme başlatıldı
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor ile hasta arasında yaşanan tartışmaya ilişkin inceleme başlattı.
AA'da yer alan habere göre, hastanenin cildiye servisinde her ikisi de kadın olan hasta ile uzman doktor arasında yaşanan tartışmanın yer aldığı görüntülerin bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.
Sosyal medyadaki görüntüler ve hastanedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi, tartışmaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, koridora çıkan doktorun hastaya yönelik yüksek sesle "Sen kimsin, işim var, yöneticim çağırdı sana ne, hesap mı vereceğim? Sen kimsin bana soru soruyorsun? Çağırın güvenliği, kim bu kadın ya" şeklindeki sözleri yer alıyor.
Kayıtlarda, söz konusu tartışma esnasında bir çocuğun muayene için gelen annesine sarıldığı, bu sırada hastanın doktora yanında çocuğunun olduğunu söylediği ve bazı hastaların da hekimi bu şekilde uyardığı da duyuluyor.
Doktorun hastaya yönelik konuşmaya devam ettiği, "Seni var ya mahkemeye veririm görürsün, ödersin 10 bin lirayı görürsün o kadar paran varsa." diye konuştuğu, koridorda toplanan bazı kişilerin de doktora sakin olmasını gerektiğini söylediği de kayıtlarda yer alıyor.
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