https://sputniknews.com.tr/20220928/izmirde-doktor-ile-hasta-arasindaki-tartisma-hakkinda-inceleme-baslatildi-1061691881.html

İzmir'de doktor ile hasta arasındaki tartışma hakkında inceleme başlatıldı

İzmir'de doktor ile hasta arasındaki tartışma hakkında inceleme başlatıldı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor ile hasta arasında yaşanan tartışmaya ilişkin... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T00:11+0300

2022-09-28T00:11+0300

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türkiye

doktor

izmir

hasta

tartışma

inceleme

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin cildiye servisinde her ikisi de kadın olan hasta ile uzman doktor arasında yaşanan tartışmanın yer aldığı görüntülerin bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre sosyal medyadaki görüntüler ve hastanedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi, tartışmaya ilişkin inceleme başlatıldı.'Çağırın güvenliği, kim bu kadın ya'Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, koridora çıkan doktorun hastaya yönelik yüksek sesle "Sen kimsin, işim var, yöneticim çağırdı sana ne, hesap mı vereceğim? Sen kimsin bana soru soruyorsun? Çağırın güvenliği, kim bu kadın ya" şeklindeki sözleri yer alıyor.Kayıtlarda, söz konusu tartışma esnasında bir çocuğun muayene için gelen annesine sarıldığı, bu sırada hastanın doktora yanında çocuğunun olduğunu söylediği ve bazı hastaların da hekimi bu şekilde uyardığı da duyuluyor.Doktorun hastaya yönelik konuşmaya devam ettiği, "Seni var ya mahkemeye veririm görürsün, ödersin 10 bin lirayı görürsün o kadar paran varsa" diye konuştuğu, koridorda toplanan bazı kişilerin de doktora sakin olmasını gerektiğini söylediği de kayıtlarda yer alıyor.

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