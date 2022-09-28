https://sputniknews.com.tr/20220928/ispanyada-yillik-ortalama-fiyat-artisi-son-34-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1061706765.html

İspanya'da yıllık ortalama fiyat artışı son 34 yılın en yüksek seviyesinde

İspanya'da yıllık ortalama fiyat artışı son 34 yılın en yüksek seviyesinde

Rusya'ya yönelik ağır yaptırımlar sonrası başlayan enerji krizinin etkisiyle son 30 yılın en yüksek enflasyonunun görüldüğü İspanya'da tarihi fiyat artışları... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T12:46+0300

2022-09-28T12:46+0300

2022-09-28T12:46+0300

avrupa'da enerji krizi

ispanya

fiyat artışı

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055354753_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8ef36b1f67b8c9751c528e8bf111475a.jpg

İspanya Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanlığı yayımladığı raporda, İspanyolların yıllık gıda alım gücünün ilk kez 600 litre/kilogramın altına düştüğünü duyurdu.Bakanlık, Ağustos 2021-Temmuz 2022 döneminde İspanyolların buzdolabı ve kiler doldurma maliyetinin yıllık ortalama 1698 euro olarak belirlendiğini açıkladı. Bu rakamın şimdiye kadar kayıtlara geçen en düşük alım gücünden yüzde 5.3 daha az olması dikkati çekti.Yıllık ortalama fiyat artışı son 34 yılın en yüksek seviyesine ulaştıBenzer şekilde Tüketiciler Örgütü (OCU) de her bir İspanyol'un pazar çantasını doldurmak için son bir yıla oranla ortalama yüzde 15.2 daha fazla harcadığını ve bunun son 34 yılın (istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1988 yılından bu yana) en yüksek artışı olarak dikkati çektiğini bildirdi.OCU, 2021-2022 mayıs ayları arasında 65 şehirde 1000'den fazla süpermarket, bakkal ve pazar yerini dolaşarak, gıda, temizlik ve sağlık ürünlerindeki alım gücünü kıyasladığı raporunda, en çok ihtiyaç duyulan 239 ürünün yüzde 95'inde fiyat artışı olduğunu vurguladı.Verilen listeye göre, yıllık bazda en fazla fiyat artışı olan ürünler şu şekilde sıralandı:Ayçiçek yağı (yüzde 118), margarin ve tereyağı (yüzde 75), muz (yüzde 64), makarna (yüzde 64), zeytinyağı (yüzde 53), un (yüzde 50), yumurta (yüzde 47).İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos da hafta başında katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, "Hane başına alım gücündeki düşüş çok önemli boyutlarda" diyerek, ekonominin gelecekteki evriminin fiyat ve maliyet artışlarının sürmesi yönünde olduğu, bunun iş ve büyümede yeni kayıplar yaratacağı uyarısında bulundu.Yaşam pahalılığına karşı gösteriler başladıYaşam pahalılığına tepkiler yavaş yavaş sokaklara da yansırken ilk büyük gösteri memurlar tarafından 24 Eylül'de Madrid'de gerçekleşti.Ülkedeki diğer sektörlerdeki 9 işçi sendikası da ekim ayında gösteriler düzenleyeceklerini duyurarak, fiyat artışlarına karşı maaş artışı talebinde bulunacaklarını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20220926/macaristan-basbakani-orban-avrupa-yaptirimlarla-kendi-ayagina-kursun-sikti-1061647274.html

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ispanya, fiyat artışı, enflasyon