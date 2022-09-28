Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220928/ingiliz-havayolu-sirketinden-kiyafet-yonetmeligi-karari-cinsiyetten-bagimsiz-uniformalar-1061726508.html
İngiliz havayolu şirketinden kıyafet yönetmeliği kararı: 'Cinsiyetten bağımsız' üniformalar
İngiliz havayolu şirketinden kıyafet yönetmeliği kararı: 'Cinsiyetten bağımsız' üniformalar
İngiltere merkezli Virgin Atlantic Havayolları, kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gittiklerini ifade ederek, personelin cinsiyetlerinden bağımsız ve... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T17:55+0300
2022-09-28T17:59+0300
havayolu şirketi
kıyafet yönetmeliği
yaşam
ingiliz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061726028_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_1ab05ccecb6557bb7ac2525682f780c1.jpg
Virgin Atlantic Havayolları bugün yaptığı açıklamada kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gittiklerini bildirdi. Açıklamada, personele kendisini en iyi temsil eden üniformayı seçme hakkı verildiği ifade edilerek “Mürettebat, pilot ve yer ekiplerimize Vivienne Westwood tarafından tasarlanan ikonik üniformalarımızdan, hangisinin kendilerini en iyi temsil ettiğini seçme olanağı sunmak için üniforma yönetmeliğimizi değiştirdik” denildi.Havayolu, yeni kıyafet yönetmeliği için hazırladığı tanıtım filminde ‘Senin üniforman, senin kimliğin, senin seçimin’ ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20180913/tekstil-thy-yerli-ucak-uniforma-1035176922.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061726028_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_272305364e492df734c033cb014be74c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
havayolu şirketi, kıyafet yönetmeliği, ingiliz
havayolu şirketi, kıyafet yönetmeliği, ingiliz

İngiliz havayolu şirketinden kıyafet yönetmeliği kararı: 'Cinsiyetten bağımsız' üniformalar

17:55 28.09.2022 (güncellendi: 17:59 28.09.2022)
© DHAVirgin Atlantic Havayolları
Virgin Atlantic Havayolları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© DHA
Abone olTelegram
İngiltere merkezli Virgin Atlantic Havayolları, kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gittiklerini ifade ederek, personelin cinsiyetlerinden bağımsız ve tercihlerine göre istedikleri üniformayı giyebileceğini duyurdu.
Virgin Atlantic Havayolları bugün yaptığı açıklamada kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gittiklerini bildirdi.
Açıklamada, personele kendisini en iyi temsil eden üniformayı seçme hakkı verildiği ifade edilerek “Mürettebat, pilot ve yer ekiplerimize Vivienne Westwood tarafından tasarlanan ikonik üniformalarımızdan, hangisinin kendilerini en iyi temsil ettiğini seçme olanağı sunmak için üniforma yönetmeliğimizi değiştirdik” denildi.
© DHAAlınan karara göre personelin, kırmızı etek-ceketli takım elbise veya bordo pantolonunun orijinal erkek veya kadın tasarımına bakılmaksızın hangisinde kendisini rahat hissediyorsa onu giyebileceği ifade edildi.
Alınan karara göre personelin, kırmızı etek-ceketli takım elbise veya bordo pantolonunun orijinal erkek veya kadın tasarımına bakılmaksızın hangisinde kendisini rahat hissediyorsa onu giyebileceği ifade edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
Alınan karara göre personelin, kırmızı etek-ceketli takım elbise veya bordo pantolonunun orijinal erkek veya kadın tasarımına bakılmaksızın hangisinde kendisini rahat hissediyorsa onu giyebileceği ifade edildi.
© DHA
Havayolu, yeni kıyafet yönetmeliği için hazırladığı tanıtım filminde ‘Senin üniforman, senin kimliğin, senin seçimin’ ifadelerini kullandı.
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2018
DÜNYA
Tekstilcilerden THY'ye: Biz yerli diye uçarken onlar İtalyanlara elbise tasarlatmış
13 Eylül 2018, 11:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала