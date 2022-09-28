https://sputniknews.com.tr/20220928/ingiliz-havayolu-sirketinden-kiyafet-yonetmeligi-karari-cinsiyetten-bagimsiz-uniformalar-1061726508.html
İngiliz havayolu şirketinden kıyafet yönetmeliği kararı: 'Cinsiyetten bağımsız' üniformalar
İngiliz havayolu şirketinden kıyafet yönetmeliği kararı: 'Cinsiyetten bağımsız' üniformalar
İngiltere merkezli Virgin Atlantic Havayolları, kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gittiklerini ifade ederek, personelin cinsiyetlerinden bağımsız ve... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T17:55+0300
2022-09-28T17:55+0300
2022-09-28T17:59+0300
havayolu şirketi
kıyafet yönetmeliği
yaşam
ingiliz
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Virgin Atlantic Havayolları bugün yaptığı açıklamada kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gittiklerini bildirdi. Açıklamada, personele kendisini en iyi temsil eden üniformayı seçme hakkı verildiği ifade edilerek “Mürettebat, pilot ve yer ekiplerimize Vivienne Westwood tarafından tasarlanan ikonik üniformalarımızdan, hangisinin kendilerini en iyi temsil ettiğini seçme olanağı sunmak için üniforma yönetmeliğimizi değiştirdik” denildi.Havayolu, yeni kıyafet yönetmeliği için hazırladığı tanıtım filminde ‘Senin üniforman, senin kimliğin, senin seçimin’ ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20180913/tekstil-thy-yerli-ucak-uniforma-1035176922.html
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havayolu şirketi, kıyafet yönetmeliği, ingiliz
havayolu şirketi, kıyafet yönetmeliği, ingiliz
İngiliz havayolu şirketinden kıyafet yönetmeliği kararı: 'Cinsiyetten bağımsız' üniformalar
17:55 28.09.2022 (güncellendi: 17:59 28.09.2022) Abone ol
İngiltere merkezli Virgin Atlantic Havayolları, kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gittiklerini ifade ederek, personelin cinsiyetlerinden bağımsız ve tercihlerine göre istedikleri üniformayı giyebileceğini duyurdu.
Virgin Atlantic Havayolları bugün yaptığı açıklamada kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gittiklerini bildirdi.
Açıklamada, personele kendisini en iyi temsil eden üniformayı seçme hakkı verildiği ifade edilerek “Mürettebat, pilot ve yer ekiplerimize Vivienne Westwood tarafından tasarlanan ikonik üniformalarımızdan, hangisinin kendilerini en iyi temsil ettiğini seçme olanağı sunmak için üniforma yönetmeliğimizi değiştirdik” denildi.
Havayolu, yeni kıyafet yönetmeliği için hazırladığı tanıtım filminde ‘Senin üniforman, senin kimliğin, senin seçimin’ ifadelerini kullandı.