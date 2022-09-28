https://sputniknews.com.tr/20220928/ingiliz-havayolu-sirketinden-kiyafet-yonetmeligi-karari-cinsiyetten-bagimsiz-uniformalar-1061726508.html

İngiliz havayolu şirketinden kıyafet yönetmeliği kararı: 'Cinsiyetten bağımsız' üniformalar

İngiliz havayolu şirketinden kıyafet yönetmeliği kararı: 'Cinsiyetten bağımsız' üniformalar

İngiltere merkezli Virgin Atlantic Havayolları, kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gittiklerini ifade ederek, personelin cinsiyetlerinden bağımsız ve... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T17:55+0300

2022-09-28T17:55+0300

2022-09-28T17:59+0300

havayolu şirketi

kıyafet yönetmeliği

yaşam

ingiliz

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Virgin Atlantic Havayolları bugün yaptığı açıklamada kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gittiklerini bildirdi. Açıklamada, personele kendisini en iyi temsil eden üniformayı seçme hakkı verildiği ifade edilerek “Mürettebat, pilot ve yer ekiplerimize Vivienne Westwood tarafından tasarlanan ikonik üniformalarımızdan, hangisinin kendilerini en iyi temsil ettiğini seçme olanağı sunmak için üniforma yönetmeliğimizi değiştirdik” denildi.Havayolu, yeni kıyafet yönetmeliği için hazırladığı tanıtım filminde ‘Senin üniforman, senin kimliğin, senin seçimin’ ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20180913/tekstil-thy-yerli-ucak-uniforma-1035176922.html

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havayolu şirketi, kıyafet yönetmeliği, ingiliz