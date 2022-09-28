https://sputniknews.com.tr/20220928/hollandada-enerji-krizinden-etkilenen-dini-kuruluslara-destek-onergesi-kabul-edildi-1061697710.html
Hollanda'da 'enerji krizinden etkilenen dini kuruluşlara destek' önergesi kabul edildi
Hollanda'da 'enerji krizinden etkilenen dini kuruluşlara destek' önergesi kabul edildi
Hollanda'da enerji krizi nedeniyle sıkıntı yaşayan camilerin de içinde bulunduğu 'dini kuruluşlara destek olunması için çözümlerin aranması' önergesi kabul... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T03:16+0300
2022-09-28T03:16+0300
2022-09-28T03:16+0300
avrupa'da enerji krizi
hollanda
enerji
elektrik
din
cami
ödeme
destek
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DENK partisi meclis grup başkanı Farid Azarkan, Temsilciler Meclisi'ne sunulan, enerji krizi nedeniyle sıkıntı yaşayan 'orta ve küçük işletmelere destek olunması için çözüm arayışlarına girilmesi' önergesine vakıf ve dini kuruluşların da eklendiğini duyurdu. Temsilciler Meclisine sunulan önerge yapılan oylamayla kabul edildi.Azarkan, yaptığı yazılı açıklamada, mecliste bulunan iki partiyle birlikte enerji krizi nedeniyle sıkıntı yaşayan orta ve küçük işletmeler ile sivil toplum kuruluşlarına destek çözümü için bir önerge hazırladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:"İlk önerge camilerin de içinde bulunduğu dini kuruluşları kapsamıyordu. Hükümet çok geniş bir kesime enerji desteği sağlarken, camiler gibi dini kuruluşlar bunun dışında kalamazdı."
https://sputniknews.com.tr/20220920/hollandada-enerji-krizine-karsi-yeni-onlemler-alindi-1061435591.html
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hollanda, enerji, elektrik, din, cami, ödeme, destek
hollanda, enerji, elektrik, din, cami, ödeme, destek
Hollanda'da 'enerji krizinden etkilenen dini kuruluşlara destek' önergesi kabul edildi
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Hollanda'da enerji krizi nedeniyle sıkıntı yaşayan camilerin de içinde bulunduğu 'dini kuruluşlara destek olunması için çözümlerin aranması' önergesi kabul edildi.
DENK partisi meclis grup başkanı Farid Azarkan, Temsilciler Meclisi'ne sunulan, enerji krizi nedeniyle sıkıntı yaşayan 'orta ve küçük işletmelere destek olunması için çözüm arayışlarına girilmesi' önergesine vakıf ve dini kuruluşların da eklendiğini duyurdu.
Temsilciler Meclisine sunulan önerge yapılan oylamayla kabul edildi.
Azarkan, yaptığı yazılı açıklamada, mecliste bulunan iki partiyle birlikte enerji krizi nedeniyle sıkıntı yaşayan orta ve küçük işletmeler ile sivil toplum kuruluşlarına destek çözümü için bir önerge hazırladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"İlk önerge camilerin de içinde bulunduğu dini kuruluşları kapsamıyordu. Hükümet çok geniş bir kesime enerji desteği sağlarken, camiler gibi dini kuruluşlar bunun dışında kalamazdı."