https://sputniknews.com.tr/20220928/hollandada-enerji-krizinden-etkilenen-dini-kuruluslara-destek-onergesi-kabul-edildi-1061697710.html

Hollanda'da 'enerji krizinden etkilenen dini kuruluşlara destek' önergesi kabul edildi

Hollanda'da 'enerji krizinden etkilenen dini kuruluşlara destek' önergesi kabul edildi

Hollanda'da enerji krizi nedeniyle sıkıntı yaşayan camilerin de içinde bulunduğu 'dini kuruluşlara destek olunması için çözümlerin aranması' önergesi kabul... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T03:16+0300

2022-09-28T03:16+0300

2022-09-28T03:16+0300

avrupa'da enerji krizi

hollanda

enerji

elektrik

din

cami

ödeme

destek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102316/77/1023167712_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2c33caa64f5328d3b1d858a25d53eb55.jpg

DENK partisi meclis grup başkanı Farid Azarkan, Temsilciler Meclisi'ne sunulan, enerji krizi nedeniyle sıkıntı yaşayan 'orta ve küçük işletmelere destek olunması için çözüm arayışlarına girilmesi' önergesine vakıf ve dini kuruluşların da eklendiğini duyurdu. Temsilciler Meclisine sunulan önerge yapılan oylamayla kabul edildi.Azarkan, yaptığı yazılı açıklamada, mecliste bulunan iki partiyle birlikte enerji krizi nedeniyle sıkıntı yaşayan orta ve küçük işletmeler ile sivil toplum kuruluşlarına destek çözümü için bir önerge hazırladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:"İlk önerge camilerin de içinde bulunduğu dini kuruluşları kapsamıyordu. Hükümet çok geniş bir kesime enerji desteği sağlarken, camiler gibi dini kuruluşlar bunun dışında kalamazdı."

https://sputniknews.com.tr/20220920/hollandada-enerji-krizine-karsi-yeni-onlemler-alindi-1061435591.html

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hollanda, enerji, elektrik, din, cami, ödeme, destek