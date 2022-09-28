Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220928/hindistanda-protesto-amaciyla-binlerce-sigir-sokaga-salindi-1061715578.html
Hindistan'da protesto amacıyla binlerce sığır sokağa salındı
Hindistan'da protesto amacıyla binlerce sığır sokağa salındı
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde, hayır kurumları tarafından işletilen ahırlara hükümetin vadettiği yardımı yapmaması üzerine, binlerce sığır protesto amacıyla... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T14:19+0300
2022-09-28T14:19+0300
yaşam
hindistan
sığır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102908/80/1029088006_0:88:2535:1514_1920x0_80_0_0_0c02e7e213ebc5c71f6229393ee96dce.jpg
BBC'nin haberine göre, protestocular, hükümeti, gerekli fonu sağlamadığı takdirde yaklaşan eyalet seçimlerini boykot etmekle tehdit etti.Protesto amacıyla ahırlardan salınan ineklerin devlet binaları etrafında dolaştığı görüntüler, sosyal medyada viral oldu.Çok sayıda sığırın sokaklarda serbestçe dolaşması, eyalette trafik sorunlarına yol açtı.Eyalet yönetiminin, bu yıl sığırların bakımı için 5 milyar rupi sağladığı bildirilirken ahır yöneticileri herhangi bir para almadıklarını ve hükümet tarafından "aldatılmış" hissettiklerini kaydetti.Gujarat eyaleti Hayvancılık Bakanı yaptığı açıklamada, vadedilen yardımın "idari karışıklıklar" nedeniyle ertelendiğini ancak bir ya da iki gün içinde sorunun çözüme kavuşturulacağını aktardı.Indian Express'te de yer alan haberde, 450 binden fazla hayvanın bulunduğu, hayır kurumları tarafından işletilen 1750 ahırdaki hayvanların serbest bırakılarak protesto için kullanıldığı belirtildi.Gujarat, büyükbaşların ölümüne yol açan 'yumrulu deri hastalığı' ile mücadele eden eyaletler arasında yer alıyor.Eyalette, 5 bin 800'den fazla sığırın telef olduğu bildirilirken yaklaşık 170 bin hayvanın hastalıktan etkilendiği tahmin ediliyor.Sığır eti kesiminin birçok eyalette yasak olduğu Hindistan'da, bu suçu işleyenlere aralarında para ve hapis cezasının da yer aldığı çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.Hinduizm'de inek kutsal kabul edildiğinden Hinduların büyük bölümü sığır kesmiyor ve etini yemiyor.
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102908/80/1029088006_201:0:2334:1600_1920x0_80_0_0_b8e63a737d90fc42ab2443b25d5872a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hindistan, sığır
hindistan, sığır

Hindistan'da protesto amacıyla binlerce sığır sokağa salındı

14:19 28.09.2022
© Fotoğraf : PixabaySığır
Sığır - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© Fotoğraf : Pixabay
Abone olTelegram
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde, hayır kurumları tarafından işletilen ahırlara hükümetin vadettiği yardımı yapmaması üzerine, binlerce sığır protesto amacıyla sokağa bırakıldı.
BBC'nin haberine göre, protestocular, hükümeti, gerekli fonu sağlamadığı takdirde yaklaşan eyalet seçimlerini boykot etmekle tehdit etti.
Protesto amacıyla ahırlardan salınan ineklerin devlet binaları etrafında dolaştığı görüntüler, sosyal medyada viral oldu.
Çok sayıda sığırın sokaklarda serbestçe dolaşması, eyalette trafik sorunlarına yol açtı.
Eyalet yönetiminin, bu yıl sığırların bakımı için 5 milyar rupi sağladığı bildirilirken ahır yöneticileri herhangi bir para almadıklarını ve hükümet tarafından "aldatılmış" hissettiklerini kaydetti.
Gujarat eyaleti Hayvancılık Bakanı yaptığı açıklamada, vadedilen yardımın "idari karışıklıklar" nedeniyle ertelendiğini ancak bir ya da iki gün içinde sorunun çözüme kavuşturulacağını aktardı.
Indian Express'te de yer alan haberde, 450 binden fazla hayvanın bulunduğu, hayır kurumları tarafından işletilen 1750 ahırdaki hayvanların serbest bırakılarak protesto için kullanıldığı belirtildi.
Gujarat, büyükbaşların ölümüne yol açan 'yumrulu deri hastalığı' ile mücadele eden eyaletler arasında yer alıyor.
Eyalette, 5 bin 800'den fazla sığırın telef olduğu bildirilirken yaklaşık 170 bin hayvanın hastalıktan etkilendiği tahmin ediliyor.
Sığır eti kesiminin birçok eyalette yasak olduğu Hindistan'da, bu suçu işleyenlere aralarında para ve hapis cezasının da yer aldığı çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.
Hinduizm'de inek kutsal kabul edildiğinden Hinduların büyük bölümü sığır kesmiyor ve etini yemiyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала