https://sputniknews.com.tr/20220928/harris-tayvanla-baglari-derinlestireceklerini-soyledi-cin-abdnin-verdigi-taahhutleri-hatirlatti-1061731339.html

Harris 'Tayvan'la bağları derinleştireceklerini' söyledi, Çin ABD'nin verdiği taahhütleri hatırlattı

Harris 'Tayvan'la bağları derinleştireceklerini' söyledi, Çin ABD'nin verdiği taahhütleri hatırlattı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eski Başbakan Şinzo Abe'nin cenaze törenine katıldığı Japonya'daki ABD askerlerine hitabında 'Tayvan'la ilişkileri... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T20:26+0300

2022-09-28T20:26+0300

2022-09-28T20:42+0300

dünya

kamala harris

abd

çin

tayvan

wang wenbin

vang vınbin

japonya

çin dışişleri bakanlığı

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ABD'den Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin doruğa ulaştırdığı Tayvan'a heyet ziyaretleri tüm hızıyla devam ederken, Harris, 'ABD'nin Tayvan'la gayriresmi bağları derinleştirmeye devam edeceğini' söyledi.Japonya'daki Yokosuka Deniz Üssü'nde USS Howard destroyerinde konuşan ABD Başkan Yardımcısı, 'uluslararası kurallara dayalı düzenin temel unsurlarını baltalamakla' suçladığı Çin'in Doğu Çin Denizi, Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'ndaki davranışlarını 'rahatsız edici' olarak niteledi.'Tayvan'ı savunacağız' mesajıABD Başkanı Joe Biden'ın Tayvan'ı destekleyen son yorumlarını yankılayarak Washington'ın 'statükoda tek taraflı herhangi bir değişikliğe karşı çıkmaya devam edeceğini' söyleyen Harris, "Ve uzun süredir devam eden politikamızla tutarlı olarak Tayvan'ın öz savunmasını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.'Biz uçarız kaçarız, Çin yaparsa suç olur'“Çin, uluslararası kurallara dayalı düzenin temel unsurlarını baltalıyor. Çin, denizlerin özgürlüğüne meydan okuyor. Çin, komşularını zorlamak ve korkutmak için askeri ve ekonomik güç gösterisi yapıyor" diye konuşan ABD Başkan Yardımcısı, bölgede ne aradıklarını belirtmeden şunları söyledi:"ABD, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın özgür ve açık bir Hint-Pasifik'in temel bir özelliği olduğuna inanıyor...Uluslararası hukukun izin verdiği her yerde ve her zaman, yılmadan ve korkmadan uçmaya, yelken açmaya ve operasyonel olmaya devam edeceğiz...ABD'nin bu bölgenin geleceğinde derin bir hissesi var. ABD askerlerinin Hint-Pasifik bölgesindeki varlığı, barış ve istikrar peşinde olmaktan kaynaklanmaktadır ve müttefiklerimizi ve ortaklarımızı desteklemek içindir."'Hani nerede verdiğiniz sözler?'Bunun üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Harris'e, Washington'ın tek Çin ilkesine taahhütlerine bağlı kalması çağrısında bulundu.ABD tarafının Çin ile diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'de, dünyada tek bir Çin'in bulunduğu ve Tayvan'ın onun ayrılmaz parçası olduğunu kabul ettiğini, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini tüm Çin'in meşru temsilcisi olarak tanıdığını, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğünü ihlal etmemeyi, Çin'in iç işlerine karışmamayı, 'iki Çin' veya 'bir Çin, bir Tayvan' politikası izlememeyi taahhüt ettiğini hatırlatan Vang, şu vurguyu yaptı:"Sözünde durmak en temel kuraldır. Eğer ABD tarafı kendi taahhütlerine uymuyorsa nasıl kurallardan bahsedebilir? Böyle davrandığı sürece ancak uluslararası kuralları yıkan taraf olacaktır."Vang, ABD'yi, 'Üç Ortak Bildiri'deki taahhütlerine uymaya ve tek Çin ilkesine yalın ve doğru şekilde bağlı kalarak Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçıların faaliyetlerine muhalefetini açıkça dile getirmeye' çağırdı.

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kamala harris, abd, çin, tayvan, wang wenbin, vang vınbin, japonya, çin dışişleri bakanlığı