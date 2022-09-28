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https://sputniknews.com.tr/20220928/halay-cekenleri-kurtarmak-istersen-demir-tentenin-altinda-kaldi-1061702007.html
Halay çekenleri kurtarmak istersen demir tentenin altında kaldı
Halay çekenleri kurtarmak istersen demir tentenin altında kaldı
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir düğünde halay çekenlerin üzerine doğru düşeceğini fark eden kişi demir tenteyi yakalamaya çalıştı ama demir tentenin... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
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Çemişgezek'te düzenlenen bir düğünde, alanın etrafına kurulu olan demir tente, rüzgarın etkisiyle devrildi.Halay çekilen alanın çevresine doğru düşen tenteyi fark eden İsmail Dikmen, tentenin altında kimse kalmasın diye kalabalığı uyarmaya çalışıp o alana doğru koştu. Dikmen, kısa süreliğine de olsa tenteyi tutmayı başardı ancak kendisi tentenin altında kalmaktan kurtulamadı. Kısa süreli panik yaşanırken Dikmen, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20220914/yogurdun-icindeki-altini-bulma-yarismasinda-kavga-cikti-tepsiler-havada-uctu-1061166977.html
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türkiye, tunceli, düğün
türkiye, tunceli, düğün

Halay çekenleri kurtarmak istersen demir tentenin altında kaldı

10:35 28.09.2022
© İHA / YAKUP SAĞLAMHalay çekenleri kurtarmak istersen demir tentenin altında kaldı
Halay çekenleri kurtarmak istersen demir tentenin altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© İHA / YAKUP SAĞLAM
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Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir düğünde halay çekenlerin üzerine doğru düşeceğini fark eden kişi demir tenteyi yakalamaya çalıştı ama demir tentenin altında kaldı.
Çemişgezek'te düzenlenen bir düğünde, alanın etrafına kurulu olan demir tente, rüzgarın etkisiyle devrildi.
Halay çekilen alanın çevresine doğru düşen tenteyi fark eden İsmail Dikmen, tentenin altında kimse kalmasın diye kalabalığı uyarmaya çalışıp o alana doğru koştu. Dikmen, kısa süreliğine de olsa tenteyi tutmayı başardı ancak kendisi tentenin altında kalmaktan kurtulamadı.
Kısa süreli panik yaşanırken Dikmen, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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