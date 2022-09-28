https://sputniknews.com.tr/20220928/halay-cekenleri-kurtarmak-istersen-demir-tentenin-altinda-kaldi-1061702007.html
Halay çekenleri kurtarmak istersen demir tentenin altında kaldı
Halay çekenleri kurtarmak istersen demir tentenin altında kaldı
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir düğünde halay çekenlerin üzerine doğru düşeceğini fark eden kişi demir tenteyi yakalamaya çalıştı ama demir tentenin... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T10:35+0300
2022-09-28T10:35+0300
2022-09-28T10:35+0300
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Çemişgezek'te düzenlenen bir düğünde, alanın etrafına kurulu olan demir tente, rüzgarın etkisiyle devrildi.Halay çekilen alanın çevresine doğru düşen tenteyi fark eden İsmail Dikmen, tentenin altında kimse kalmasın diye kalabalığı uyarmaya çalışıp o alana doğru koştu. Dikmen, kısa süreliğine de olsa tenteyi tutmayı başardı ancak kendisi tentenin altında kalmaktan kurtulamadı. Kısa süreli panik yaşanırken Dikmen, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20220914/yogurdun-icindeki-altini-bulma-yarismasinda-kavga-cikti-tepsiler-havada-uctu-1061166977.html
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Halay çekenleri kurtarmak istersen demir tentenin altında kaldı
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Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir düğünde halay çekenlerin üzerine doğru düşeceğini fark eden kişi demir tenteyi yakalamaya çalıştı ama demir tentenin altında kaldı.
Çemişgezek'te düzenlenen bir düğünde, alanın etrafına kurulu olan demir tente, rüzgarın etkisiyle devrildi.
Halay çekilen alanın çevresine doğru düşen tenteyi fark eden İsmail Dikmen, tentenin altında kimse kalmasın diye kalabalığı uyarmaya çalışıp o alana doğru koştu. Dikmen, kısa süreliğine de olsa tenteyi tutmayı başardı ancak kendisi tentenin altında kalmaktan kurtulamadı.
Kısa süreli panik yaşanırken Dikmen, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.